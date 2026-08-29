Odysseus: Μία παραγωγή διεθνών προδιαγραφών φέρνει την «Οδύσσεια» στην τηλεόραση

Τη δική της τηλεοπτική εκδοχή της ιστορίας του Οδυσσέα, την «Οδύσσεια» ετοιμάζει μια διεθνής συμπαραγωγή με έντονο ελληνικό αποτύπωμα. Η νέα σειρά «Odysseus», που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια, έρχεται στον απόηχο της μεγάλης επιτυχίας της κινηματογραφικής «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν, χωρίς ωστόσο να συνδέεται δημιουργικά με αυτή.

Σύμφωνα με το MyTV, την παραγωγή της σειράς που θα παρουσιάσει την «Οδύσσεια» υπογράφει η Tanweer Productions σε συνεργασία με την αμερικανική Tectonic και την USATV, ενώ showrunner είναι ο Karl Gajdusek, γνωστός από τον πρώτο κύκλο του «Stranger Things».

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Το πιλοτικό επεισόδιο συνυπογράφουν οι Sean Finegan, Scott Windhauser, Noah Lang και Blake Hoss.

Η σειρά φιλοδοξεί να προσεγγίσει τον μύθο του Οδυσσέα με απόλυτο ρεαλισμό, παρουσιάζοντας έναν σκληρό κόσμο γεμάτο πολέμους, προδοσίες και αγώνα για επιβίωση κατά την ύστερη Εποχή του Χαλκού, λίγο πριν από την κατάρρευση του τότε γνωστού κόσμου.

Τα γυρίσματα προγραμματίζονται για τις αρχές της επόμενης χρονιάς σε Ελλάδα και Αρμενία, ενώ οι δημιουργοί ευελπιστούν ότι το εγχείρημα θα εξελιχθεί σε ένα ευρύτερο τηλεοπτικό σύμπαν.

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Roel Reiné, γνωστός από τις σειρές «Halo», «Black Sails» και «Washington».