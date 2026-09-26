Κρίνο και αγκάθι – spoiler: Η Λευκή κινδυνεύει, εγκλωβίζεται σε φωτιά στις αποθήκες των Αρβανιταίων

Αντιμέτωπη με τον θάνατο πρόκειται να έρθει στα προσεχή επεισόδια της δραματικής σειράς του ΑΝΤ1, η Λευκή. Ο εφιάλτης ξεκινά όταν βρίσκεται παγιδευμένη μέσα στις φλεγόμενες αποθήκες των Αρβανιταίων. Όσα ακολουθούν φέρνουν τον Μάρκο αντιμέτωπο με σκοτεινές αλήθειες για την ίδια του την οικογένεια.

Η δίψα για εκδίκηση που νιώθει ο Σκλίβας τον οδηγεί σε μία τραγική απόφαση, με ολέθριες συνέπειες, όπως θα παρακολουθήσουμε στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του ΑΝΤ1, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV. Εκείνος βάζει φωτιά στις αποθήκες των Αρβανιταίων. Πολύ γρήγορα οι φλόγες εξαπλώνονται και καίνε τα πάντα αλλά δεν ξέρει πως μέσα βρίσκεται η Λευκή.

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Εκείνη εγκλωβίζεται, χωρίς τρόπο διαφυγής και η ζωή της βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Ωστόσο, ο άνθρωπος που επιστρέφει για να τη σώσει είναι ο ίδιος ο Σκλίβας όταν αντιλαμβάνεται πως είναι μέσα και ζητάει βοήθεια. Μετανιωμένος για όσα έχουν προηγηθεί, μπαίνει στην αποθήκη και καταφέρνει να τη βγάλει από τις φλόγες. Πριν εξαφανιστεί, όμως, της αφήνει μια αποκάλυψη που αλλάζει τα πάντα: ο άνθρωπος που την κλείδωσε μέσα για να πεθάνει αβοήθητη είναι ο Θωμάς. Την ίδια ώρα, οι καμπάνες χτυπούν και ξεσηκώνουν ολόκληρο το χωριό.

Ο Μάρκος φτάνει στο σημείο και βρίσκει τη Λευκή ημιλιπόθυμη. Τη μεταφέρει αμέσως στην κλινική, ενώ στο αρχοντικό ο Θωμάς καταρρέει κάτω από το βάρος των πράξεών του. Κρύβεται διαλυμένος από τις τύψεις, με τη Μαριγώ να αναλαμβάνει να τον προστατεύσει. Η Λευκή σώζεται, αλλά η φωτιά αφήνει πίσω της πολύ περισσότερα από καμένες αποθήκες. Για πρώτη φορά γνωρίζει ποιος πραγματικά επιχείρησε να τη βγάλει από τη μέση, ενώ ο Μάρκος εξακολουθεί να αγνοεί ένα μεγάλο μέρος της αλήθειας. Η χωροφυλακή στρέφει ολοένα και περισσότερο τις έρευνές της προς τον Σκλίβα και η Φρόσω αγωνιά για τον γιο της. Παράλληλα, ο Παναγής αρχίζει να φοβάται ότι οι υποψίες που μέχρι τώρα προσπαθεί να κρατήσει μακριά μπορεί να είναι αληθινές και ότι οι ίδιοι του οι γιοι ίσως εμπλέκονται στον θάνατο του ξυλέμπορα.

Η σωτηρία της Λευκής δεν σημαίνει και συμφιλίωση. Η ίδια αρνείται να εμπιστευτεί τον Μάρκο και συγκρούεται μαζί του για τη Μαριγώ και τον Θωμά. Την ίδια στιγμή, η Δέσποινα καταφέρνει και πάλι να την πλησιάσει, ενώ και η Μαριγώ αποφασίζει να την επισκεφτεί. Γύρω από τη Λευκή αρχίζει να σχηματίζεται ένας ασφυκτικός κλοιός, καθώς ο καθένας την προσεγγίζει έχοντας διαφορετικές προθέσεις. Ο Μάρκος όμως έχει πλέον άλλον στόχο. Καθοδηγούμενος από τον Μήτρο, εντοπίζει τον Σκλίβα και του ορμάει, θεωρώντας τον υπεύθυνο για όσα έχουν συμβεί. Εκεί έρχεται η δεύτερη μεγάλη ανατροπή: ο Σκλίβας δεν του μιλά μόνο για τη φωτιά, αλλά του αποδεικνύει ότι ο Θωμάς είναι εκείνος που κλείδωσε τη Λευκή στην αποθήκη. Ταυτόχρονα, του αποκαλύπτει στοιχεία για τον ρόλο της οικογένειάς του στον θάνατο του δικού του πατέρα. Ο Μάρκος ακούει αλήθειες που δεν θέλει να δεχτεί και βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τους ανθρώπους που μέχρι τότε θεωρούσε δικούς του.

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Η Λευκή, από την πλευρά της, συνειδητοποιεί ότι ο άνθρωπος που την έσωσε από τη φωτιά είναι πράγματι ο Σκλίβας και αποφασίζει να μιλήσει. Η Δέσποινα όμως αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Φοβάται ότι όσα κρύβουν μπορεί να αποκαλυφθούν και τη συγκρατεί, δίνοντάς της χρήματα για να φύγει. Οι συνέπειες της φωτιάς εξαπλώνονται πλέον σε ολόκληρη την οικογένεια. Ο Στέλιος καταρρέει όταν ανακαλύπτει ότι η Δέσποινα χρησιμοποιεί χρήματα που είχε δεχτεί πριν από χρόνια από τους Αρβανιταίους προκειμένου να παραιτηθεί από τον γδικιωμό. Εκείνος τότε δεν τα είχε δεχτεί αλλά συντετριμμένος διαπιστώνει πως η γυναίκα του τα είχε πάρει και νιώθει πως προδώθηκε με τον χειρότερο τρόπο από τον πλέον δικό του άνθρωπο.

Παράλληλα, ο Μάρκος, εξαγριωμένος, συγκρούεται με τον Θωμά και τον Μήτρο. Ύστερα επιστρέφει στη Λευκή και βασανισμένος από τις ενοχές, της ζητά έναν μήνα για να της αποδείξει ποιος πραγματικά είναι. Η Λευκή δέχεται, γιατί θέλει να συνεχίσει το σχέδιο εκδίκησής της. Μόνο που τώρα δεν κινδυνεύει από τις φλόγες, αλλά από την αλήθεια για το ποια πραγματικά είναι.