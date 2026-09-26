Το «The Voice» τραγουδάει Γιώργο Μαζωνάκη – Η άδεια καρέκλα και το συγκλονιστικό τρέιλερ για το αφιέρωμα στον τραγουδιστή

Με ένα μία εκπομπή – αφιέρωμα στην παρουσία του στο «The Voice» αποχαιρετά ο ΣΚΑΪ τον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών.

Η παραγωγή του «The Voice» αποφάσισε να πει το δικό της μουσικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη σε ένα συγκλονιστικό επεισόδιο, που ήδη από το τρέιλερ του φέρνει δάκρυα στα μάτια.

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Όπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο, οι coaches και ο παρουσιαστής Γιώργος Λιανός θα ερμηνεύσουν τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη μπροστά στην άδεια καρέκλα του.

Ξεχωριστή είναι η στιγμή που ο Χρήστος Μάστορας απευθύνεται στον Γιώργο Μαζωνάκη, λέγοντας συγκινημένος: «Γιώργο, μου λείπεις φιλαράκι».

Στο trailer του ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Λιανός αναφέρει: «Απόψε το Voice τραγουδάει Γιώργο Μαζωνάκη», με τον Γιώργο Καπουτζίδη να προσθέτει: «Είμαστε εδώ συγκλονισμένοι και όλη η χώρα για το φως του».

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Στο αφιέρωμα για τον Γιώργο Μαζωνάκη, τραγουδούν καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν κατά καιρούς μαζί του όπως ο Apon, η Πάολα και ο Νίκος Βουρλιώτης (NiVo) των Going Through.

Tο αφιέρωμα του «The Voice» θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο, 3 Οκτωβρίου, στις 21:00 το βράδυ.