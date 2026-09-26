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Το «The Voice» τραγουδάει Γιώργο Μαζωνάκη – Η άδεια καρέκλα και το συγκλονιστικό τρέιλερ για το αφιέρωμα στον τραγουδιστή

Στο αφιέρωμα για τον Γιώργο Μαζωνάκη, τραγουδούν καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν κατά καιρούς μαζί του όπως ο Apon, η Πάολα και ο Νίκος Βουρλιώτης (NiVo) των Going Through
Ο Γιώργος Μαζωνάκης σε ρόλο κριτή στο «The Voice»
Ο Γιώργος Μαζωνάκης σε ρόλο κριτή στο «The Voice»
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Με ένα μία εκπομπή – αφιέρωμα στην παρουσία του στο «The Voice» αποχαιρετά ο ΣΚΑΪ τον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών.

Η παραγωγή του «The Voice» αποφάσισε να πει το δικό της μουσικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη σε ένα συγκλονιστικό επεισόδιο, που ήδη από το τρέιλερ του φέρνει δάκρυα στα μάτια.

Όπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο, οι coaches και ο παρουσιαστής Γιώργος Λιανός θα ερμηνεύσουν τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη μπροστά στην άδεια καρέκλα του.

Ξεχωριστή είναι η στιγμή που ο Χρήστος Μάστορας απευθύνεται στον Γιώργο Μαζωνάκη, λέγοντας συγκινημένος: «Γιώργο, μου λείπεις φιλαράκι».

Στο trailer του ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Λιανός αναφέρει: «Απόψε το Voice τραγουδάει Γιώργο Μαζωνάκη», με τον Γιώργο Καπουτζίδη να προσθέτει: «Είμαστε εδώ συγκλονισμένοι και όλη η χώρα για το φως του».

Στο αφιέρωμα για τον Γιώργο Μαζωνάκη, τραγουδούν καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν κατά καιρούς μαζί του όπως ο Apon, η Πάολα και ο Νίκος Βουρλιώτης (NiVo) των Going Through.

Tο αφιέρωμα του «The Voice» θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο, 3 Οκτωβρίου, στις 21:00 το βράδυ.

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