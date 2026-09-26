«Οι κόρες της Αρετής» κάνουν πρεμιέρα στον Alpha τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 22:00

Η δραματική σειρά του Alpha, «Οι κόρες της Αρετής», κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 22:00 με διπλό επεισόδιο. Δυνατοί χαρακτήρες, έντονα συναισθήματα, μεγάλοι έρωτες κι ανατροπές που δοκιμάζουν τα όρια της οικογένειας, της αγάπης και της ανθρώπινης αντοχής έρχονται στο νέο σίριαλ.

Στο επίκεντρο της ιστορίας της νέας σειράς του Alpha, βρίσκεται η Αρετή, μια χήρα γυναίκα που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει στις δύο κόρες της τη ζωή που η ίδια στερήθηκε.

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Η Άννα, η μικρή κόρη, είναι όμορφη, ευαίσθητη κι ονειροπόλα και η Ναταλία, η μεγάλη κόρη της Αρετής, είναι δυναμική, ανεξάρτητη και ανυπότακτη. Ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους, μέχρι η ζωή να τις φέρει κοντά στην ισχυρή κι εύπορη οικογένεια Κεχαγιά.

Πίσω από την εικόνα της δύναμης και της επιτυχίας, ο Λεωνίδας Κεχαγιάς και τα τέσσερα παιδιά του, Ανδρέας, Κωνσταντίνος, Αλέξης και Φαίη, κρύβουν μυστικά, ανεκπλήρωτες επιθυμίες και βαθιές οικογενειακές ρωγμές.

Όταν οι δύο κόσμοι συναντιούνται, φιλοδοξίες, έρωτες, ταξικές αντιθέσεις και καλά κρυμμένες αλήθειες φέρνουν τα πάνω κάτω.

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Το trailer της σειράς είναι «ντυμένο» με το τραγούδι «Στα δύο», σε μουσική Νίκου Τερζή, στίχους Γιάννη Κότσιρα και ερμηνεία Κατερίνας Λαζαρίδου και συνδέεται με τους δύο κόσμους, τις εσωτερικές συγκρούσεις και τις σχέσεις που δοκιμάζονται.

Συντελεστές

Συμμετέχουν: Μαριάννα Τουμασάτου, Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Γιούλη Τσαγκαράκη, Σταύρος Τσουμάνης, Ασημένια Βουλιώτη, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Γιώργος Ζιάκας, Γεωργία Μεσαρίτη, Ιάσονας Χρόνης, Δώρα Χρυσικού, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Φώτης Πετρίδης, Ευφυμία Καλογιάννη, Μαριάννα Πουρέγκα, Δανάη Καλούτσα, Αθηνά Ροδίτου, Φοίβος Παπακώστας, Μελίνα Βαμπούλα, Χρύσα Κλούβα, Ηλέκτρα Γεννατά.

Στο ρόλο της Καιτούλας η Μάνια Παπαδημητρίου

Στο ρόλο της Έφης η Αλεξία Καλτσίκη

Στο ρόλο της Αφροδίτης η Ράνια Σχίζα

Σενάριο: Κατερίνα Γιαννάκου

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κωνσταντάτος

Παραγωγή: Pedio Productions

Βασισμένο στο format MRS. FAZILET AND HER DAUGHTERS (FAZILET HANIM VE KIZLARI), πρωτότυπη σειρά σε δημιουργία Avşar Film, παραγωγή Şükrü Avşar, σενάριο Sırma Yanık.

«Οι κόρες της Αρετής» κάνουν πρεμιέρα τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και θα μεταδίδονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:00 με διπλό επεισόδιο.