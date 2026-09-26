Μπαμπά σ’ αγαπώ – επόμενα επεισόδια: Η αστυνομία κυνηγά τους μπαμπάδες και εκείνοι αιχμαλωτίζονται σε αποθήκη

Δύο νέα επεισόδια έρχονται αυτή την εβδομάδα στον Alpha, από την γνωστή σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» και τα οποία θα προβληθούν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στις 20:00.

Τα Τρία Μπαμπαδάκια, τρέχουν να ξεφύγουν από τους Αστυνομικούς, χωρίς καν να γνωρίζουν γιατί τους κυνηγάνε αλλά μια απρόσμενη ανατροπή των γεγονότων θα τους οδηγήσει κλειδωμένους σε μια αποθήκη, χωρίς να γνωρίζουν για ποιο λόγο κρατούνται αιχμάλωτοι. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Μπαμπά σ’ αγαπώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στις 20:00

Επεισόδιο 63: «Εδώ μπαμπάς, εκεί μπαμπάς» – Τα Τρία Μπαμπαδάκια, τρέχουν να ξεφύγουν από τους Αστυνομικούς, χωρίς καν να γνωρίζουν γιατί τους κυνηγάνε αλλά μια απρόσμενη ανατροπή των γεγονότων θα τους οδηγήσει κλειδωμένους σε μια αποθήκη, χωρίς να γνωρίζουν για ποιο λόγο κρατούνται αιχμάλωτοι. Η Βιργινία κινεί γη και ουρανό για να βρει τον Νίκο με την αμέριστη συμπαράσταση της Ελένης, ενώ η Τζένη θα κληθεί να αναμετρηθεί με τις πιο σκοτεινές προσωπικές της ανασφάλειες, όταν της πέφτει ο κλήρος να κάνει babysitting σε Βίκτωρα-Στέλιο και Σοφία, όσο η Βιργινία κι η Ελένη αναζητούν τη Ματούλα τη θεία της Κατερίνας, ελπίζοντας ότι θα τις βοηθήσει να βρουν τον Δημήτρη, τον Νίκο και τον Ηρακλή.

Η Στέλλα πάλι ξεκινάει να πάει μόνη της στο μάθημα στο Κέντρο Γονεϊκότητας και στο πολύ σημαντικό υπερηχογράφημα πρώτου τριμήνου, όμως προς έκπληξίν της στο Κέντρο Γονεϊκότητας την περιμένει ένα δώρο-έκπληξη από την Τζένη, το οποίο φτάνει με κάρτα αλλαγής. Ποιοί είναι οι μασκοφόροι που απήγαγαν τα 3 Μπαμπαδάκια και τί θέλουν; Τι θα απαντήσει ο Ευριπίδης όταν η Τζένη τον κατηγορήσει ότι κρύβεται πίσω από την απαγωγή; Ποιος ο λόγος που έγινε η ληστεία στην τράπεζα και πώς έχουν βρεθεί να εμπλέκονται οι τρεις Μπαμπάδες;

Τί ψιθύρισε ο Παναγιώτης στην Ελένη; Θα βοηθήσει αυτό που της είπε στο να σωθούν οι τρείς μπαμπάδες; Θα καταφέρουν η Βιργινία κι η Ελένη να πάρουν τις απαντήσεις που χρειάζονται από την εγκληματικής φυσιογνωμίας θεία Ματούλα; Θα προλάβει ο Νίκος να απελευθερωθεί εγκαίρως για να φτάσει στο υπερηχογράφημα πρώτου τριμήνου ή θα αναγκαστεί η Στέλλα να το κάνει χωρίς την παρουσία συντρόφου; Θα επιζήσει η Τζένη από το babysitting με Βίκτωρα, Στέλιο και Σοφία;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στις 21:00

Επεισόδιο 64: «Οι τρεις μέρες που άλλαξαν τον κόσμο» – Με την απαγωγή να βρίσκει αίσιο τέλος και κάθε κατεργάρη να επιστρέφει στον πάγκο (ή το παγκάρι) του, τα τρία Μπαμπαδάκια ανακαλύπτουν τον πραγματικό λόγο πίσω απ’ τη ληστεία. Ο Νίκος τρέχει να προλάβει το υπερηχογράφημα πρώτου τριμήνου, της Στέλλας, ίσως το πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά το παιδί.

Ο Δημήτρης έχει πίεση απ’ τη δουλειά και το ανταγωνιστικό κλίμα που έχει δημιουργήσει η πρόσληψη της Αγάπης. Ο Ηρακλής προσπαθεί να μάθει τους λόγους που ο Ευριπίδης έκανε τα καινούρια ασφαλιστικά μέτρα. Οι γυναίκες της παρέας συναντιούνται στο σπίτι της Στέλλας, όπου η Ελένη παίρνει μια γεύση από τις δυσκολίες της συγκατοίκησης, που προέρχονται κυρίως από τις ισχυρές προσωπικότητες της Βιργινίας και της Τζένης και της συνύπαρξης των δυο αυτών γυναικών στον ίδιο περιορισμένο χώρο.

Ο Δημήτρης θα μπορέσει να διαχειριστεί την κατάσταση με την Αγάπη να δουλεύει στην ίδια εταιρεία με εκείνον ή θα μετράει το κάθε του βήμα; Ο Νίκος τρέχει να προλάβει το υπερηχογράφημα. Θα προλάβει; Και ποιος θα βρεθεί στο πλευρό της Στέλλας στο υπερηχογράφημα του πρώτου τριμήνου; Ο Νίκος; Ή ο … Πανούλης; Τί έκανε τον Ευριπίδη να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα κατά του Ηρακλή ξανά και πώς θα αντιμετωπίσει την αντιπαράθεσή τους ο Ηρακλής;

Πώς πάει η συγκατοίκηση Στέλλας-Βιργινίας-Τζένης, γιατί η Στέλλα χρειάζεται να χρησιμοποιεί σφυρίχτρα και ισχύει ότι έχει προτάσεις να κάνει τον διαιτητή και σε αγώνες βόλευ αν βγει ζωντανή απ’ τους καυγάδες Βιργινίας-Τζένης;

Συντελεστές

Ελληνική οικογενειακή σειρά 2026

Σενάριο: Γιώργος Φειδάς

Σκηνοθεσία: Νίκος Κρητικός

Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ιωάννης Απέργης, Ελένη Σακκά, Γιώργης Παρταλίδης, Μορτ Κλωναράκη και η Δήμητρα Σιγάλα

Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος.

Παίζουν τα παιδιά: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη, Θοδωρής Μαρουλάκης

Παραγωγή: Arcadia Media