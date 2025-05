Κρυφές Ζωές Μορμόνων Γυναικών: Όλα τα επεισόδια διαθέσιμα στο Disney+

Στον δεύτερο κύκλο της σειράς «Κρυφές Ζωές Μορμόνων Γυναικών», που προβάλλεται στο Disney+, ο σκανδαλώδης κόσμος των Μορμόνων μαμάδων του #MomTok επιστρέφει και είναι μεγαλύτερος από ποτέ!

Όταν ένας αυθεντικός swinger από το περιβόητο σεξουαλικό τους σκάνδαλο επιστρέφει αιφνιδιαστικά, οι φιλίες απειλούν να καταρρεύσουν καθώς τα μυστικά, τα ψέματα και οι ισχυρισμοί εκρήγνυνται.

Σε μια μάχη για την ψυχή του #MomTok, η προδοσία θα συντρίψει την αδελφότητα ή αλήθεια θα τους ελευθερώσει;

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Taylor Frankie Paul (@taylorfrankiepaul), Demi Engemann (@demilucymay_), Jen Affleck (@jenniferaffleckk), Jessi Ngatikaura (@_justjessiiii), Layla Taylor (@laylaleannetaylor), Mayci Neeley (@maycineeley), Mikayla Matthews (@mikaylamatthews), Whitney Leavitt (@whitneyleavitt) και η νέα προσθήκη Miranda McWhorter (@miranda_mcw).

Η σειρά είναι μια παραγωγή της Jeff Jenkins Productions, σε συνεργασία με τις 3BMG και Walt Disney Television Alternative. Στον δεύτερο κύκλο της σειράς «The Secret Lives of Mormon Wives» executive producers είναι οι Jeff Jenkins, Russell Jay-Staglik, Andrea Metz και Elise Chung για την Jeff Jenkins Productions, οι Ross Weintraub και Reinout Oerlemans για την 3BMG, καθώς και οι Danielle Pistotnik, Georgia Berger και Lisa Filipelli για τη Select Entertainment.

