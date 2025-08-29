Ξεκινά η διαδικασία αδειοδότησης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών

Τάξη στον τηλεοπτικό χάρτη και δη στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς που επί δεκαετίες λειτουργούν υπό το καθεστώς της «νόμιμης λειτουργίας», χωρίς όμως να υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους, λειτουργώντας σε ένα τοπίο ως επί το πλείστον αρρύθμιστο, επιχειρεί να βάλει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.

Σύντομα λοιπόν θα νομοθετηθεί μία ολοκληρωμένη διαδικασία αδειοδότησης, που θα υλοποιηθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, δίνοντας τέλος σε μια σημαντική θεσμική, αλλά και νομική εκκρεμότητα, ενισχύοντας έτσι τη σχέση εμπιστοσύνης που εκείνα έχουν με την εκάστοτε τοπική κοινωνία, εξασφαλίζοντας διαφάνεια, λογοδοσία, βιωσιμότητα, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και μεριμνώντας για την εργασιακή ασφάλεια δημοσιογράφων και προσωπικού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών, αναμένεται να μπει τάξη σε ακόμα ένα κομμάτι του τοπίου των ΜΜΕ όπως έγινε και με τα Μητρώα Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου, τα οποία απέδωσαν απτά αποτελέσματα, το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της ΕΡΤ, αλλά και με τις εφαρμοστικές διατάξεις για την ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την ελευθερία των ΜΜΕ (EMFA) που θα τεθούν σύντομα σε δημόσια διαβούλευση.

Επιπλέον, καταργούνται οι προβλέψεις του ν. 4339/2015 («Νόμου Παππά») για την αδειοδότηση (και) των περιφερειακών σταθμών οι οποίες βασίζονται στο αποτυχημένο μοντέλο της δημοπρασίας για την απόκτηση των αδειών. Ακυρώνονται λοιπόν στην πράξη και αντικαθίστανται από νέες, συνεκτικές και σύγχρονες διατάξεις που εδράζονται αποκλειστικά σε ποιοτικές προϋποθέσεις και ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης.

Ως αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή που θα υλοποιήσει τη διαδικασία και θα εξακολουθήσει να εποπτεύει τη λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών παραμένει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ). Το αντίτιμο για την απόκτηση άδειας αντικαθίσταται από ετήσιο κόστος εποπτείας υπέρ του ΕΣΡ, καθαρά συμβολικού ύψους και με αναλογικά κριτήρια ανά περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπρόσθετα, εξορθολογίζονται οι όροι λειτουργίας και τίθενται κανόνες, όπως ο περιορισμός και η θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων για τη «δικτύωση» περιφερειακών σταθμών, δεδομένου ότι σήμερα παρατηρείται συχνά το φαινόμενο τηλεοπτικό περιεχόμενο ενός περιφερειακού σταθμού να αναμεταδίδεται σε άλλες περιφέρειες, καθιστώντας κατ’ ουσίαν και ατύπως το εν λόγω περιεχόμενο «πανελλαδικής εμβέλειας». Για το λόγο αυτό, ενισχύεται σημαντικά το εποπτικό έργο του ΕΣΡ.

Τέλος, καλύπτεται το κενό ως προς τη δυνατότητα εκπομπής από τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς προγράμματος σε υψηλή ευκρίνεια (HD) και δημιουργείται το πλαίσιο για προσαρμογή σε συγκεκριμένο τεχνολογικό πρότυπο εκπομπής (DVB-T2) που θα μπορεί προοδευτικά να δώσει τη δυνατότητα να «ανοίξουν» περισσότερες «θέσεις» για περιφερειακά μέσα (κυρίως σε HD) ακόμα και για περιοχές που τώρα είναι κορεσμένες.

Όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να αδειοδοτηθούν, από το ΕΣΡ θα πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις, όπως:

– Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

– Διαφάνεια ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς, με τη γνωστοποίηση κάθε μετόχου που κατέχει τουλάχιστον το 1% της επιχείρησης

– Έλεγχος ποινικού μητρώου

– Ελάχιστος αριθμός εργαζομένων, δημοσιογράφων και μη

– Ελάχιστες αναγκαίες κτιριακές εγκαταστάσεις και βασικός εξοπλισμός

– Πληρότητα προγράμματος

Ακόμη, οι τηλεοπτικοί σταθμοί κατά τη λειτουργία τους θα οφείλουν να τηρούν:

– Τη φυσιογνωμία του σταθμού για την οποία αδειοδοτήθηκαν (ενημερωτικού ή μη).

– Περιορισμούς και συγκεκριμένους κανόνες για τη «δικτύωση» περιφερειακών σταθμών, ώστε να μη μπορούν να αναμεταδίδουν το ίδιο πρόγραμμα μεταξύ σταθμών, υποκρύπτοντας πανελλαδική μετάδοση.

Η διαδικασία της αδειοδότησης χωρίζεται σε δύο φάσεις.

Στην Α’ φάση προσδιορίζεται το πόσα κανάλια «χωρούν» ανά Περιφερειακή Ζώνη, ακολουθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το ΕΣΡ, το οποίο κατόπιν θα ελέγχει εάν οι υποψήφιοι πληρούν τις ελάχιστες ποιοτικές προϋποθέσεις και κριτήρια.

Αν τεθεί ζήτημα «χωρητικότητας των καναλιών που έχουν κάνει αίτηση, τότε ενεργοποιείται η Β’ Φάση της διαδικασίας όπου εξετάζονται ποιοτικά κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης (πχ τζίρος, αριθμός επιπλέον εργαζομένων κλπ.).

Διασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχιση εκπομπής αριθμού σταθμών τουλάχιστον ισάριθμων με τον αριθμό των παρόχων που λειτουργούν σε κάθε Περιφερειακή Ζώνη κατά την έναρξη της διαδικασίας. Με απλά λόγια, κανείς από τους υφιστάμενους τηλεοπτικούς σταθμούς δεν θα «κλείσει», παρά μόνο εάν δεν πληροί τις ελάχιστες ποιοτικές προϋποθέσεις της Α’ Φάσης.

Το πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης, θεσπίζεται με τη συναρμοδιότητα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σε στενή συνεργασία κατά τους τελευταίους μήνες για την προετοιμασία των διατάξεων, ενώ, σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT), θα ολοκληρωθεί ο ακριβής καθορισμός των τεχνικών χαρακτηριστικών του σ/ν και του πλαισίου αδειοδότησης. Για τη διαμόρφωση των διατάξεων και του γενικότερου πλαισίου έχει προηγηθεί και συνεχίζει να είναι σε εξέλιξη διαβούλευση με το ΕΣΡ, τη Digea ως πάροχο του δικτύου, την Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας (ΕΕΤΕΠ), την Ένωση Περιφερειακών Καναλιών Ελλάδος (ΕΠΕΚ), εκπροσώπους των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών της Αττικής.

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε: «Με το τρίτο νομοσχέδιο που έρχεται μέσα σε τέσσερις μήνες για το χώρο των ΜΜΕ, φιλοδοξούμε να βάλουμε σε τάξη το τοπίο της αδειοδότησης των περιφερειακών καναλιών που ήταν αρρύθμιστο για πάνω από 20 χρόνια, με τέτοιο τρόπο, ώστε, να προστατεύονται οι υγιείς επιχειρήσεις που τηρούν τις προβλέψεις του νόμου, σέβονται τους εργαζομένους τους και δημιουργούν ποιοτικό περιεχόμενο για το τηλεοπτικό κοινό. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε μια ξεκάθαρη διαδικασία αδειοδότησης, η οποία θα υλοποιείται από το ΕΣΡ, ώστε όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί της περιφέρειας να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό μερίδιο στην αγορά, δίνοντας φωνή στον τόπο τους, χωρίς, όμως, τις λογικές δημοπρασίας του παρελθόντος που καθιστούσαν το τηλεοπτικό τοπίο ένα «κλειστό κλαμπ» για λίγους και εκλεκτούς. Διαφάνεια- Λογοδοσία- Βιωσιμότητα είναι το τρίπτυχο που διαπνέει το νομοσχέδιο, με το οποίο γίνονται πράξη πάγια αιτήματα των περιφερειακών καναλιών, όπως προέκυψαν από την εκτεταμένη διαβούλευση που έγινε και συνεχίζεται με τους φορείς, τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ουσιαστική και διαρκή συνεργασία».