Ετεοκλής Παύλου: «Από σήμερα θα αποδείξει και η Ελλάδα αν άξιζε τον Akyla»

Για τα όσα έγιναν στην Eurovision 2026, την 10η θέση στην οποία έφερε την Ελλάδα ο Akylas αλλά και για την αντίδραση του τραγουδιστή μετά τα αποτελέσματα του τελικού, αναφέρθηκε ο Ετεοκλής Παύλου, η Ελένη Χατζίδου και οι συνεργάτες τους, σήμερα το πρωί (18.05.2026).

Ο παρουσιαστής της εκπομπής «Breakfast Star» δήλωσε πως ο Akylas έχει αποδείξει ότι άξιζε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision, και τώρα είναι η σειρά της χώρας μας να αποδείξει αν άξιζε τον Akyla.

«Η αλήθεια είναι ότι στεναχωρηθήκαμε, δεν περιμέναμε τη 10η θέση, αυτό είναι μια πραγματικότητα», είπε αρχικά ο Ετεοκλής Παύλου.

«Εγώ θέλω να πω κάτι για τον Akyla και γι’ αυτό που άκουσα. Συγκινήθηκε, έσπασε η φωνή του όταν είπε για την “αγάπη του κόσμου” και εγώ αυτό το κρατάω για τον Akyla, γιατί είναι αυτό που πρεσβεύει από την πρώτη μέρα που τον γνωρίσαμε.

Ο Akylas έχει αποδείξει και αποδεικνύει ότι άξιζε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Θεωρώ ότι από σήμερα θα αποδείξει και η Ελλάδα αν άξιζε τον Akyla… Στον τρόπο που θα αντιμετωπίσει τον Akyla για την 10η θέση, γι’ αυτά που λέει, γι’ αυτά που εκφράζει και για το πώς θα ερμηνεύσει τη 10 θέση», κατέληξε ο παρουσιαστής.