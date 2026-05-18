Η σειρά «Emily in Paris» στη Μύκονο: Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα στην παραλία του Αγίου Σώστη

Η σειρά «Emily in Paris» συνεχίζεται και τα γυρίσματα του νέου κύκλου βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Μύκονος ήταν το νησί που επέλεξαν οι συντελεστές της παραγωγής όταν αποφασίστηκε να στηθούν κάμερες στην Ελλάδα και έτσι πάνω από 250 άτομα έχουν φτάσει στο νησί των Ανέμων, από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας. Η πρωταγωνίστρια Λίλι Κόλινς κεντρίζει τα βλέμματα.

Τα μέτρα ασφαλείας στη Μύκονο είναι αυξημένα, καθώς το ενδιαφέρον ντόπιων και τουριστών είναι έντονα για την δημοφιλή σειρά. Σε πλάνα από την παραλία του Αγίου Σώστη, φαίνεται η Λίλι Κόλινς και ο συμπρωταγωνιστής της στο «Emily in Paris», Λούκας Μπράβο να παίρνουν θέση στην αμμουδιά.

Στη συγκεκριμένη σκηνή συμμετέχουν παιδάκια από τη Μύκονο, που παίζουν ποδόσφαιρο στην παραλία, όταν ο Gabriel συναντά την Emily. Οι οδηγίες στους μικρούς «κομπάρσους» δίνονται στα ελληνικά.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του tlife.gr, όλη η παραλία του Αγίου Σώστη είναι κλειστή, ενώ υπάρχει πολυμελής ομάδα παραγωγής που φροντίζει την κάθε λεπτομέρεια.

Οι συντελεστές της σειράς πρόκειται να μείνουν στη Μύκονο 15 ημέρες, δηλαδή από τις 15 Μαΐου μέχρι το τέλος του μήνα.