Ξέσπασε ο Νίκος Μάνεσης: «Δεν μπλέκω με διάφορα σούργελα της τηλεόρασης»

Πρεμιέρα έκανε ο Νίκος Μάνεσης το πρωί του Σαββάτου (13.09.2025) με την εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση στον ALPHA και αποκάλυψε τον λόγο που δε δίνει συνεντεύξεις.

Μάλιστα, ο γνωστός παρουσιαστής ξέσπασε, τονίζοντας ότι κάποιοι παραποιούν τα όσα λέει και ερμηνεύει διαφορετικά τα πράγματα, λειτουργώντας εκ του πονηρού. Τόνισε, λοιπόν, ο Νίκος Μάνεσης ότι δεν μπλέκει με τα «σούργελα της τηλεόρασης».

«Τις έκοψα τις συνεντεύξεις και ο λόγος είναι ότι στην πλειονότητα των όσων έχω πει, υπάρχει παραποίηση, προσπάθειες του να ερμηνευτούν διάφορα ζητήματα και πάντα υπάρχουν εκ του πονηρού ερωτήσεις. Οπότε και να απαντήσεις θα σε κρεμάσουν στα μανταλάκια.

Οπότε καλύτερα ό,τι θέλω να πω, το λέω εδώ. Κάνω και εγώ τις ερωτήσεις αντρίκια και δεν μπλέκω με διάφορα σούργελα της τηλεόρασης – γιατί υπάρχουν και καλοί άνθρωποι – τα οποία είναι επικίνδυνα και αν τους χαίρονται τα κανάλια που τους έχουν», δήλωσε ο Νίκος Μάνεσης.

«Δεν φοβάμαι να μιλήσω, δεν φοβάμαι να πω και ονοματεπώνυμα. Δεν θα πω για λόγους σεβασμού. Ξεκάθαρα πράγματα, με ξέρετε… Δεν ιδρώνει το αυτί μου», πρόσθεσε ο γνωστός δημοσιογράφος.