Ξέσπασε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης: «Προσπαθεί να διαφημίσει την εκπομπή του πάνω σε πρώην παρουσιάστριά του»

Μία ανάρτηση – φωτιά έκανε μέσω του Instagram ο γνωστός δημοσιογράφος Στέφανος Κωνσταντινίδης, ρίχνοντας τα πυρά τους σε κάποιον Έλληνα παρουσιαστή.

Μπορεί ο συνεργάτης της Κατερίνας Καινούργιου να επέλεξε να μην αποκαλύψει την ταυτότητα του ανθρώπου που τον εξόργισε, ωστόσο αποκάλυψε κάποια στοιχεία για εκείνον. Για την ακρίβεια, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης ανέφερε ότι υπάρχει ένα νεαρός «κυρ Παντελής» που εδώ και έναν χρόνο προσπαθεί να διαφημίσει τη δική του εκπομπή στις πλάτες μίας παρουσιάστριας με την οποία συνεργαζόταν στο παρελθόν.

Η εν λόγω ανάρτηση έγινε στο Instagram του δημοσιογράφου το πρωί της Τετάρτης (10.09.2025) και προκάλεσε πολλά ερωτηματικά.

«Ο νεαρός “Κυρ Παντελής” προσπαθεί έναν χρόνο τώρα να διαφημίσει την εκπομπή του πάνω σε πρώην παρουσιάστριά του. Και στη φετινή του προσπάθεια το κάνει και τρέιλερ. Ας του πει κάποιος ότι κανένας δεν έκανε καριέρα με έπαρση και αμετροέπεια».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Στέφανος Κωνσταντινίδης και τη φετινή σεζόν θα αποτελεί μέρος της ανανεωμένης ομάδας της Κατερίνας Καινούργιου στον ALPHA.