Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Δεν έχουμε συζητήσει αν θα συνεχιστεί και του χρόνου η συνεργασία με την Ιωάννα Μαλέσκου»

«Δεν θα απαντήσω στο δίλημμα Μαλέσκου ή Παπίλα, είναι… πονηρό» δήλωσε ο παρουσιαστής
Δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@star» και τον Πάνο Παπαδόπουλο παραχώρησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο οποίος ρωτήθηκε και για το τηλεοπτικό του μέλλον στο OPEN μαζί ή όχι με την Ιωάννα Μαλέσκου. «Δε πρόκειται να πω τίποτα. Βαίνουν όλα καλώς. Δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος να πω για τις αλλαγές στο OPEN», είπε αρχικά ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είπε στη συνέχεια: «Υπάρχει πολυπληθής διοίκηση, οπότε αυτή αν θέλει θα απαντήσει. Καταλαβαίνω που ρωτάτε, αλλά καταλαβαίνετε ότι κι εγώ είναι ακόμα πολύ νωρίς για να μιλήσω. Εγώ είμαι πάρα πολύ happy. Μου αρέσουν όλα τα σενάρια, το θέμα είναι οι άνθρωποι να κάνουν αυτό που θέλουν… Δεν έχουμε συζητήσει αν θα συνεχιστεί η συνεργασία μας με την Ιωάννα Μαλέσκου και του χρόνου».

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ανέφερε επίσης: «Του χρόνου θα είμαι στο OPEN. Το αγαπώ το Σαββατοκύριακο. Είναι η πέμπτη χρονιά φέτος που το κάνω, αν χρειαστεί να διαλέξω ανάμεσα σε καθημερινό και σαββατοκύριακο, δε ξέρω τι θα διαλέξω. Προς το παρόν δε χρειάζεται».

Τέλος, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας κλήθηκε να διαλέξει ανάμεσα σε Ελίνα Παπίλα και Ιωάννα Μαλέσκου, με τον ίδιο ωστόσο να μην πέφτει σε αυτή την παγίδα.

«Με την Ελίνα Παπίλα είχαμε όντως ωραία χημεία. Ήταν πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Εκεί βρεθήκαμε, δεν είχαμε πολλά πολλά. Χάρηκα όμως πάρα πολύ. Την απόλαυσα αυτή τη συνεργασία και νομίζω κι εκείνη και χαίρομαι που είχε ανταπόκριση από τον κόσμο. Δεν θα απαντήσω στο δίλημμα Μαλέσκου ή Παπίλα, είναι… πονηρό».

