Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Δεν μπορώ να καταλάβω μερικά παιδάκια που κράζουν την τηλεόραση και εκτοξεύουν μπαρούφες»

Για το νέο τηλεοπτικό του εγχείρημα μίλησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην εκπομπή «Το Πρωινό» την Πέμπτης (25/9/25) παραχωρώντας δηλώσεις στις οποίες κλήθηκε να σχολιάσει και διάφορους συναδέλφους του.

Μια από αυτές ήταν και η Νεφέλη Μεγκ, με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα να υποστηρίζει: «Βρήκα τραγική τη δήλωση της Νεφέλης Μεγκ, δεν ταιριάζει σε οποιονδήποτε να λέει αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω μερικά παιδάκια που κράζουν την τηλεόραση αλλά τη γυροφέρνουν και εκτοξεύουν πολλές μπαρούφες που είναι για πολλά cancel» αναφερόμενος στην τοποθέτηση της ίδιας για την Σίσσυ Χριστίδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν βλέπεις και το πρόσωπο να αλλάζει με ενέσιμα, με fillers, με το Instagram look, το μήνυμα που περνάει είναι ότι ούτε τα φυσικά χαρακτηριστικά μας είναι αρκετά. Κι αυτό δεν αφορά μόνο εκείνη, αφορά όλες τις γυναίκες που βλέπουν την εικόνα αυτή σαν νέο φυσιολογικό» είχε γραψει η Νεφέλη Μεγκ, αναφερόμενη για την νέα εμφάνιση της γνωστής παρουσιάστριας.

Παράλληλα, ο παρουσιαστής του OPEN πρόσθεσε: «Για τη Ναταλία Γερμανού είχα συμφωνήσει και πέρυσι με τον Δημήτρη Πανόπουλο, είναι terminator. Θα κάνουν το καλύτερο που μπορούν απέναντι στη Ναταλία και ο καλύτερος ας κερδίσει» υπογράμμισε, αρχικά, ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής.