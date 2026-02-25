Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Είμαι αρκετά ικανοποιημένος με την εκπομπή, αλλά θέλω και πολύ παραπάνω»

«Με στηρίζει το Open και το στηρίζω κι εγώ, είμαι ικανοποιημένος από τις συμφωνίες που έχουμε» ανέφερε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Δηλώσεις στο Πρωινό παραχώρησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας! Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής μίλησε για το «Ραντεβού το ΣΚ», την Ιωάννα Μαλέσκου και τη συνεργασία του με το Open.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν θα σχολιάσω εγώ λόγια άλλων. Εγώ έχω ευθύνη γι’ αυτά που λέω εγώ. Δεν θα κάνω ερμηνείες, ούτε θέλω, ούτε με αφορούν», είπε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είπε στη συνέχεια: «Δεν ξέρω αν θα είναι η Ιωάννα Μαλέσκου του χρόνου, είναι νωρίς ακόμα. Δεν έχουμε κανένα θέμα με την Ιωάννα. Είμαστε καλά και πάμε καλά. Όσο και να γράφουν ότι κάτι γίνεται, τίποτα δεν γίνεται. Λυπάμαι που σας το χαλάω».

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ανέφερε επίσης: «Είμαι αρκετά ικανοποιημένος με την εκπομπή, αλλά θέλω και πολύ παραπάνω. Η εκπομπή είναι έξι μήνες τώρα και είναι νωρίς. Βέβαια, το νωρίς είναι σχετικό, γιατί άλλες εκπομπές δεν φτάνουν στους έξι μήνες.

Θέλω να πιστεύω πως όταν σχεδιάζουμε εκπομπές, τις σχεδιάζουμε με ορίζοντα μακροχρόνιο και όχι για να βγάλουμε τη σεζόν. Με στηρίζει το Open και το στηρίζω κι εγώ. Είμαι ικανοποιημένος από τις συμφωνίες που έχουμε, οπότε δεν έχω λόγο να ακούσω κάτι άλλο».