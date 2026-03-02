Λάμπρος Κωνσταντάρας: Είναι η πρώτη χρονιά που φτιάξαμε το “Ραντεβού το ΣΚ” και αυτό που έχω στο μυαλό μου, είναι να ακολουθήσουν πολλές επόμενες

Στην εκπομπή «Buongiorno» και στη Ράνια Θεοδωρακοπούλου παραχώρησε δηλώσεις ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής απάντησε για το «Ραντεβού το ΣΚ», την Ιωάννα Μαλέσκου και το τηλεοπτικό του μέλλον.

«Είναι η πρώτη χρονιά που φτιάξαμε το “Ραντεβού το ΣΚ” και αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι να ακολουθήσουν πολλές επόμενες. Δεν ήθελα να φτιάξω μια εκπομπή που θα παλεύει να βγάλει τη χρονιά», είπε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

«Νομίζω κυλάει καλά, με τα συν και τα πλην. Εμείς νιώθουμε υπέροχα. Οι σεζόν πια αλλάζουν πολύ εύκολα· τα κανάλια δεν διστάζουν να κόβουν εκπομπές τον πρώτο μήνα, να αλλάζουν ανθρώπους, να φεύγουν. Είναι σκληρό, αλλά δυστυχώς είναι μέρος της δουλειάς», είπε.

Αναφορικά με την επόμενη σεζόν είπε ότι «δεν έχω κάνει ακόμα συζητήσεις. Έχω μια συμφωνία με το OPEN που μετρά πολλά χρόνια — διεκόπη μόνο για μία σεζόν — τα λέμε πολύ καλά.

Το καθημερινό πρακτικά δε νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει, γιατί το OPEN έχει βάλει την ενημέρωση πολύ δυνατά και πάει πολύ καλά».

Όσο για τις φήμες που τον θέλουν σε συζητήσεις με την ΕΡΤ για να αναλάβει την επόμενη σεζόν εκπομπή μαζί με τη Δέσποινα Καμπούρη, ο ίδιος τόνισε ότι όλα αυτά ανήκουν στη σφαίρα επιστημονικής φαντασίας.

«Με έχει κουράσει αυτό το θέμα με την Ιωάννα Μαλέσκου. Δεν υπάρχει λόγος να σπαταλάμε χρόνο, σάλιο και τηλεοπτικό αέρα για κάτι τόσο ανούσιο,» κατέληξε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας