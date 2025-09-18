Λάμπρος Κωνσταντάρας για Ελένη Τσολάκη: «Δεν είμαστε εχθροί, αν βρεθούμε έξω θα είναι όλα καλά»

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και αναφέρθηκε τόσο στη συνεργασία του με την Ιωάννα Μαλέσκου στο OPEN όσο και στην πρώην συνεργάτιδά του, την Ελένη Τσολάκη.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ήταν καλεσμένος το πρωί της Πέμπτης (18.09.2025) στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1 και μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα για όλα, υπογραμμίζοντας ότι του αρέσει ο ανταγωνισμός και τονίζοντας ότι δεν είναι εχθρός του η Ελένη Τσολάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το Σάββατο έχουμε πρεμιέρα με την Ιωάννα Μαλέσκου, “Ραντεβού το ΣΚ” στο Open. Ξεκινήσαμε μαζί το καλοκαίρι και είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτή την απόφαση που πήραμε. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Με την Ιωάννα όλα καλά, είμαι πολύ χαρούμενος που είχα αυτή την ιδέα και που η Ιωάννα την αποδέχτηκε, το κανάλι την αποδέχτηκε και είμαστε όλοι μαζί. Χάρηκα που το καλοκαίρι κάναμε μια ωραία προεργασία. Χάρηκα πολύ και για την Κατερίνα Καραβάτου, μου λένε “τι κάθεσαι και λες;” και λέω ότι την λατρεύω την Καραβάτου», είπε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Για την Ελένη Τσολάκη με την οποία θα βρίσκονται πλέον απέναντι κάθε σαββατοκύριακο στην πρωινή ζώνη, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ανέφερε: «Είναι περίεργο! Δεν είμαστε εχθροί, αν βρεθούμε έξω θα είναι όλα καλά. Ποτέ δεν θα είμαστε εχθροί με την Ελένη, με κάλεσε δύο φορές να συνεργαστούμε και το έκανα με μεγάλη χαρά, πέρασα πολύ καλά με την Ελένη τέσσερις σεζόν. Μόνο καλά πράγματα έχω να πω για την Ελένη και της εύχομαι καλή επιτυχία», είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Κλείνοντας, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ανέφερε: «Μου αρέσει ο ανταγωνισμός, εμείς μπαίνουμε θεωρητικά σαν οι πιο μικροί παίκτες στο παιχνίδι, αλλά εγώ κοιτάω μόνο την πρωτιά. Εμένα με νοιάζει να βγούμε πρώτοι στο τέλος της σεζόν».