Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Ο υπέροχος κατά τ’ άλλα Γιώργος Καπουτζίδης κάνει υποδείξεις με έντονο τρόπο στο τι θα ρωτούν οι συνάδελφοι»

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας τοποθετήθηκε σήμερα (16/2/2026) δημόσια για τις δηλώσεις του Γιώργου Καπουτζίδη, που έγιναν μετά τον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026, μέσα από ανάρτησή του στο Instagram.

Αφορμή στην ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα στάθηκαν τα λόγια του παρουσιαστή, ο οποίος δήλωσε: «Μη μας ρωτάτε, θα μας ρωτήσετε για εμάς», αλλά και η απάντησή του σχετικά με τις διαδηλώσεις για το Ισραήλ: «Δεν ήμασταν έξω».

«Ο υπέροχος, κατά τα άλλα, Γιώργος Καπουτζίδης, κάνει υποδείξεις και με έντονο τρόπο τι θα ρωτούν οι συνάδελφοι και κυρίως τι δεν θα ρωτούν. Η δικαιολογία είναι ότι “δεν ήταν έξω”.

Καλά και στην Γάζα δεν είσαι, αλλά γνώμη έχεις. Λυπάμαι που δεν υπήρχε ανταπάντηση σε αυτήν την απρέπεια», σχολίασε αιχμηρά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.