Λάμπρος Κωνσταντάρας: Θα είναι για πάντα το πιο δύσκολο καλοκαίρι το φετινό για μένα

Τόσο στις δυσκολίες του φετινού καλοκαιριού, λόγω της απώλειας του πατέρας όσο και στον φετινό τηλεοπτικό ανταγωνισμό με την Ελένη Τσολάκη αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην κάμερα της εκπομπής Happy Day του Alpha το πρωινό της Δευτέρας.

“Θεωρώ πως αυτό θα είναι για πάντα το πιο δύσκολο καλοκαίρι για μένα. Έχω πέσει όμως με τα μούτρα στη δουλειά, έχω και την οικογένεια κοντά και όλα πάνε καλά. Αυτό βέβαια είναι στον άνθρωπο, ό,τι ταιριάζει, για μένα όμως λειτουργεί η εργασιοθεραπεία. Αυτά” δήλωσε αρχικά ο παρουσιαστής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Γνώριμος ανταγωνισμός, καλό είναι αυτό. Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ ισχυρός. Τον σεβόμαστε και εμείς κοιτάμε την πάρτη μας, να κάνουμε το καλύτερο πουν μπορούμε για να σταθούμε επάξια”.

“Με την Ελένη Τσολάκη δεν έχουμε μιλήσει, κάποια στιγμή φαντάζομαι πως θα μιλήσουμε” παραδέχθηκε, ακόμα, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αποκριθεί με νόημα, όταν ρωτήθηκε εάν θα ανταλλάξει ευχές για τη νέα σεζόν με την πρώην συνεργάτιδα του, πως “εγώ πάντα στέλνω”.