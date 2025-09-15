Συμβαίνει τώρα:
Media

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Θα είναι για πάντα το πιο δύσκολο καλοκαίρι το φετινό για μένα

"Έχω πέσει όμως με τα μούτρα στη δουλειά, έχω και την οικογένεια κοντά και όλα πάνε καλά" εξομολογήθηκε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Λάμπρος Κωνσταντάρας / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Τόσο στις δυσκολίες του φετινού καλοκαιριού, λόγω της απώλειας του πατέρας όσο και στον φετινό τηλεοπτικό ανταγωνισμό με την Ελένη Τσολάκη αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην κάμερα της εκπομπής Happy Day του Alpha το πρωινό της Δευτέρας.

“Θεωρώ πως αυτό θα είναι για πάντα το πιο δύσκολο καλοκαίρι για μένα. Έχω πέσει όμως με τα μούτρα στη δουλειά, έχω και την οικογένεια κοντά και όλα πάνε καλά. Αυτό βέβαια είναι στον άνθρωπο, ό,τι ταιριάζει, για μένα όμως λειτουργεί η εργασιοθεραπεία. Αυτά” δήλωσε αρχικά ο παρουσιαστής.

“Γνώριμος ανταγωνισμός, καλό είναι αυτό. Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ ισχυρός. Τον σεβόμαστε και εμείς κοιτάμε την πάρτη μας, να κάνουμε το καλύτερο πουν μπορούμε για να σταθούμε επάξια”.

“Με την Ελένη Τσολάκη δεν έχουμε μιλήσει, κάποια στιγμή φαντάζομαι πως θα μιλήσουμε” παραδέχθηκε, ακόμα, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αποκριθεί με νόημα, όταν ρωτήθηκε εάν θα ανταλλάξει ευχές για τη νέα σεζόν με την πρώην συνεργάτιδα του, πως “εγώ πάντα στέλνω”.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Media: Περισσότερα άρθρα
Σπύρος Μπιμπίλας για την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα: «Μου ζήτησαν από τον Ιούλιο να πάω στην πρεμιέρα και με ακύρωσαν τελευταία στιγμή»
«Είχε μεσολαβήσει μια ανάρτηση του κ. Λιάγκα που διαφήμιζε τους πρώτους καλεσμένους, χωρίς να με αναφέρει και μου είπαν ότι με κρατούν ως έκπληξη. Σε μισή ώρα διαψεύστηκα», είπε ο Σπύρος Μπιμπίλας
Σπύρος Μπιμπίλας 2
Newsit logo
Newsit logo