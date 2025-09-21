Λένα Παπαληγούρα: Με φοβίζουν πολύ οι εποχές που ζούμε, νομίζω ότι ζούμε πολύ άγριες εποχές κοινωνικά

Τόσο στο κομμάτι της κακοποίησης των γυναικών όσο και σε εκείνο του απαιτητικού ρόλου της μητέρας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Λένα Παπαληγούρα στη νέα συνέντευξη που έδωσε στην κάμερα της εκπομπής “Πρωινό Σαββατοκύριακο” και τη δημοσιογράφο Μαρία Κοκολάκη, το πρωινό της Κυριακής, στον ΑΝΤ1.

“Έχω φίλες που έχουν δεχθεί κακοποίηση. Στην παράσταση λέει ότι μία στις τρεις γυναίκες θα υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Εάν ισχύει αυτό, που ισχύει σύμφωνα με τα στατιστικά και τις μελέτες, καταλαβαίνεις ότι πάρα πολλές από εμάς γνωρίζουμε κορίτσια τα οποία έχουν υποστεί ένα τέτοιο περιστατικό” δήλωσε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

“Λατρεύω τα ταξίδια, πεθαίνω, θα μπορούσα να ταξιδεύω συνέχεια. Αν κάποιος μου πρότεινε να κάνω μια ταξιδιωτική εκπομπή, ας πούμε, δεν θα μπορούσα να πω όχι”.

“Σαν μητέρα δεν ξέρω πως είμαι, ελπίζω όμως να είμαι ΟΚ. Προσπαθώ. Τα αγαπάω απεριόριστα τα παιδιά μου. Με φοβίζουν πολύ οι εποχές που ζούμε, νομίζω ότι ζούμε πολύ άγριες εποχές κοινωνικά” συμπλήρωσε, παράλληλα, η Λένα Παπαληγούρα στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο της Ελένης Τσολάκη.