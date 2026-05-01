Γιάννης Τσιμιτσέλης για Σία Κοσιώνη: Όπου και να πάει είναι μεγάλη δύναμη και αξία

Για τις φήμες περί αποχώρησης της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ μίλησε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, τονίζοντας ότι δεν γνωρίζει κάτι για τη μετακίνησή της σε άλλο κανάλι.

Ο γνωστός ηθοποιός και παρουσιαστής έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1 και τα όσα είπε για τη Σία Κοσιώνη προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής (01.05.2026). Παράλληλα, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης υπογράμμισε ότι δε γνωρίζει αν θα συνεχίσει τη νέα σεζόν να παρουσιάζει στον ΣΚΑΪ την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν το ξέρω αυτό ειλικρινά. Ακούγεται ότι συζητάει για να πάει σε άλλο κανάλι; Όπου και να πάει η Σία Κοσιώνη, είναι μεγάλη δύναμη και αξία», ανέφερε για την απόφαση της Σίας Κοσιώνη να αποχωρήσει από τον ΣΚΑΪ.

Επίσης ο Γιάννης Τσιμιτσέλης αναφέρθηκε και στο τηλεοπτικό του μέλλον, αναφέροντας ότι ακόμα είναι ρευστό.

«Δε ξέρω αν θα συνεχίσω του χρόνου με το “Όπου υπάρχει Ελλάδα”. Αναμένεται να συζητήσουμε αυτές τις μέρες», δήλωσε χαρακτηριστικά.