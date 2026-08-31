Mega News 104,6: Η Ράνια Τζίμα έκανε πρεμιέρα με τον Γιώργο Παπαχρήστο – «Πρώτη φορά ραδιόφωνο, έχω πάρα πολύ άγχος»

Την πρώτη της ραδιοφωνική εκπομπή έκανε το μεσημέρι της Δευτέρας (31.08.2026) η Ράνια Τζίμα, η οποία μαζί με τον Γιώργο Παπαχρήστο θα παρουσιάζουν από δω και στο εξής την εκπομπή «Ανατροπές» στο Mega News 104,6.

Η Ράνια Τζίμα που ταυτόχρονα συνεχίζει να βρίσκεται και στο «τιμόνι» της παρουσίασης του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Mega, μοιράστηκε με τους ακροατές του Mega News 104,6 τα πρώτα της συναισθήματα και εξομολογήθηκε ότι αισθάνεται άγχος καθώς βγαίνει για πρώτη φορά στα ερτζιανά.

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Ακούστε live μέσω διαδικτύου το πρόγραμμα του νέου ραδιοφωνικού σταθμού Mega News 104,6.

«Ευελπιστούμε στην παρέα σας, να γίνετε συνοδοιπόροι μας. Θέλουμε την κατανόησή σας, σας άφησαν οι καλές μας συναδέλφισσες με Σώτη Βολάνη κι εμείς σας βάλαμε μέσα με Dire Straits. Ο σταθμός μας είναι… πολυτασικός», είπε η Ράνια Τζίμα.

«Εγώ θέλω την κατανόησή σας, γιατί κάνω 20 χρόνια αυτή τη δουλειά αλλά πρώτη φορά ραδιόφωνο, έχω πάρα πολύ άγχος. Το ραδιόφωνο είναι μια χαρά, εγώ δεν ξέρω πώς θα είμαι στο ραδιόφωνο. Αν δεν αισθανθώ πολύ καλά, θα γείρω στον ώμο του Γιώργου ή θα σηκωθώ και θα πάθουν σοκ οι ηχολήπτες», πρόσθεσε η γνωστή δημοσιογράφος του Mega.

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Αναλυτικά το πρόγραμμα του Mega News 104,6

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

06:00-08:00: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΥΣΗΣ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

08.00-08.15: MAGAZINO με την ΜΑΡΙΑ ΑΛΥΦΑΝΤΗ

08:00-10:00: ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΔΑΛΑΚΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ

10:00-11:00: ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΙΜΑΣ

11:00-12:00: ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΝΘΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ

12:00-13:00: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΜΑΛΗ – ΤΖΙΝΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ

13:00-14:00: ΡΑΝΙΑ ΤΖΙΜΑ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

14:00-15:00: ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ MAGAZINO με την ΝΙΚΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ

15:00-16:00: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΦΙΕΡΗΣ

16:00-17:00: ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΟΛΑΚΗΣ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

17:00-18:00: ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ – ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΡΕΤΑΝΟΥ

18:00-19:00: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΑΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

19:00-21:00: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΟΣ – ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΝΤΖΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

21:00-22:00: ΒΡΑΔΙΝΟ MAGAZINO με την ΜΑΪΡΑ ΜΠΑΡΜΠΑ

22:00-24:00: ΜΑΚΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ – ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

24:00-02:00: ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ – ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΑΝΗΣ

02:00-06:00: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΣΤΕΦΑΝΗΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ- ΠΕΜΠΤΗ)

ΣΑΒΒΑΤΟ

06:00-08:00: ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΑΤΖΑΣ

08:00-08:15: MAGAZINO με την ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΕΖΑΚΗ

08:15-09:00: ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΑΤΖΑΣ

09:00-10:00: ΜΥΡΤΩ ΛΙΑΛΙΟΥΤΗ – ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ

10:00-11:00: «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» με τον ΧΡΗΣΤΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ

11:00-13:00: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΣ – ΑΡΗΣ ΡΑΒΑΝΟΣ

13:00-14:00: ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ

14:00-15:00: ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ MAGAZINO με τον ΖΗΣΗ ΜΟΥΣΙΟ

15:00-17:00: ΕΥΗ ΒΙΣΒΑΡΔΗ

17:00-19:00: ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΗΣ

19:00-20:00: ΖΩΗ ΛΙΑΚΑ – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΕΚΟΣ

20:00-21:00: ΒΡΑΔΙΝΟ MAGAZINO με τον ΒΑΣΙΛΗ ΣΦΗΝΑ

21:00-24:00: MEGA NEWS SPORTS

24:00-03:00: «ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» με τον ΝΙΚΟ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ

03:00-05:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΗΣ (Ε)

05:00-06:00: «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» με τον ΧΡΗΣΤΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ (Ε)

ΚΥΡΙΑΚΗ

06:00-08:00: ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΑΤΖΑΣ

08:00-08:15: MAGAZINO με την ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΕΖΑΚΗ

08:15-09:00 : «ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑ» με τον ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ

09:00-10:00: ΜΥΡΤΩ ΛΙΑΛΙΟΥΤΗ – ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ

10:00-11:00: «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» με τον ΧΡΗΣΤΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ

11:00-13:00: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΣ – ΑΡΗΣ ΡΑΒΑΝΟΣ

13:00-14:00: ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ

14:00-15:00: ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ MAGAZINO με τον ΖΗΣΗ ΜΟΥΣΙΟ

15:00-17:00: ΕΥΗ ΒΙΣΒΑΡΔΗ

17:00-19:00: ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΗΣ

19:00-20:00: ΖΩΗ ΛΙΑΚΑ – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΕΚΟΣ

20:00-21:00: ΒΡΑΔΙΝΟ MAGAZINO με τον ΒΑΣΙΛΗ ΣΦΗΝΑ

21:00-24:00: MEGA NEWS SPORTS

24:00-02:00: «ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» με τον ΝΙΚΟ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ

02:00-06:00: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΣΤΕΦΑΝΗΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΜΙΑ ΩΡΑ

ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΑ ΕΝΘΕΤΑ:

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

06:55 και 15:55: «ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑ» με τον ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:55 και 17:55: «ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙ» με τον ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ