Το «Live News» στην κορυφή της τηλεθέασης την πρώτη εβδομάδα προβολής του στο Mega

Δυναμικά επέστρεψε στο MEGA η εκπομπή «Live News», με τον Νίκο Ευαγγελάτο, που εδώ και χρόνια αποτελεί αγαπημένη καθημερινή συνήθεια του κοινού, καθώς μέσω αυτής παρουσιάζονται αναλυτικά και έγκυρα ρεπορτάζ για τα πιο καίρια ζητήματα της επικαιρότητας που απασχολούν τους πολίτες.

Την πρώτη θέση της τηλεθέασης κατέκτησε το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο από τη Δευτέρα 24 έως και την Παρασκευή 28 Αυγούστου, επιβεβαιώνοντας -από την πρώτη κιόλας εβδομάδα της επιστροφής του- τη δυναμική του στην απογευματινή ζώνη.

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Η εκπομπή επικράτησε του ανταγωνισμού με μέσο όρο 17,8% στο σύνολο του κοινού και 15,7% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Σε επιμέρους ηλικιακές ομάδες το μερίδιο ξεπέρασε το 20%, φτάνοντας μέχρι το 22,5%.

Το «Live News» έκανε δυναμική εκκίνηση στη σεζόν και συνεχίζει με ισχυρό αποτύπωμα στην ενημέρωση.