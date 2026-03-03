Live News: Τηλεθέαση στα ύψη για την εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου στο Mega

Το Live News παραμένει σταθερά πρώτο στην τηλεθέαση της απογευματινής ζώνης. Ο Νίκος Ευαγγελάτος παρουσιάζει όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, με τη δική του σφραγίδα. Οι καταιγιστικές εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών όπως έδειξαν οι σχετικές μετρήσεις.

Τη Δευτέρα (02-03-2026) το Live News κατέκτησε την κορυφή στην τηλεθέαση με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά. Ο Νίκος Ευαγγελάτος και οι συνεργάτες του ασχολήθηκαν με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την ιρανική επίθεση στην Κύπρο.

Αποκαλυπτικά ρεπορτάζ με ζωντανές συνδέσεις και βίντεο «κράτησαν» τους τηλεθεατές στο Mega από την αρχή μέχρι το τέλος της εκπομπής, χαρίζοντας πολύ υψηλά ποσοστά στο κανάλι.

Συγκεκριμένα, το Live News σημείωσε μέσο όρο 21,1% στο δυναμικό κοινό, ανεβαίνοντας μέχρι το 24,3% στο τέταρτο 17:30 – 17:45.

Στο γενικό σύνολο ο μέσος όρος ήταν 21,4%, φτάνοντας μέχρι το 24% στο ίδιο τέταρτο, 17:30 – 17:45.

Η επιτυχία του «Live News» δεν ήταν ποτέ δεδομένη. Κατακτήθηκε με συνέπεια, αξιοπιστία και διαρκή επαγρύπνηση στο πέρασμα των χρόνων.

Ο Νίκος Ευαγγελάτος κατέστησε την ενημέρωση καθημερινή συνήθεια για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και η διαχρονική εμπιστοσύνη του κοινού έγινε δύναμη που του εξασφάλισε την απόλυτη κυριαρχία στην τηλεθέαση, με ρεκόρ επιδόσεων.