Λυδία Φωτοπούλου: Δεν ήθελα να κάνω θέατρο, έκανα μόνο ευτυχώς την παράσταση με την Καίτη Κωνσταντίνου

Για την απόφαση να μην είναι πολύ ενεργή θεατρικά τα τελευταία χρόνια αλλά και για τη σύμπραξη με την αείμνηστη συνάδελφο της, Καίτη Κωνσταντίνου μίλησε η Λυδία Φωτοπούλου όταν βρέθηκε καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής “Καλημέρα είπαμε;” το Σάββατο (28-02-2026) στην ΕΡΤ.

“Από τον Φλεβάρη του ’20 που σταματήσαμε την παράσταση που κάναμε με τον Γιάννη Χουβαρδά, πέρασα όλα αυτά με το παιδί και την εγγονή μου και δεν ήθελα να κάνω θέατρο. Δηλαδή ήθελα να είμαι στο σπίτι. Έκανα μόνο, ευτυχώς, αυτή την παράσταση με την Καίτη Κωνσταντίνου, που αγαπηθήκαμε πάρα πολύ στην “Τούρτα της μαμάς” στην ΕΡΤ” επισήμανε, αρχικά, η Λυδία Φωτοπούλου.

“Έτσι κάναμε την παράσταση εκείνο το διάστημα και μετά έλεγα μόνο όχι, δεν ήθελα. Νομίζω ότι ήθελα πια να είμαι στη φωλιά. Το θέατρο είναι και πολύ απαιτητικό ενώ η τηλεόραση είναι λίγο πιο εύκολη και πιο χαριτωμένη.

Έχεις ένα κείμενο το οποίο το μαθαίνεις, την άλλη μέρα το ξεχνάς, έχει γυριστεί, πας παρακάτω. Είναι πιο γρήγορη και δεν προλαβαίνει καθόλου να σε φάει”.

“Την παράσταση με την Καίτη Κωνσταντίνου την έκανα λόγω της σχέσης που είχε δημιουργηθεί μεταξύ μας. Ευτυχώς που το έκανα, γιατί θέλεις από τον άνθρωπο που φεύγει να ‘χεις όσο περισσότερες αναμνήσεις και κοντινά πράγματα γίνονται. Βέβαια, αυτό είναι που σε πονάει και περισσότερο. Πολύ άδικο” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Λυδία Φωτοπούλου σ’ αυτή τη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.