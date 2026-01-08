Media

Μάκης Δελαπόρτας: Ξέρω πράγματα για τη Ρένα Παγκράτη που δεν τα ‘χω πει ποτέ

«Υπάρχουν και υπήρξαν και δυσκολίες και στα παιδιά της γενιάς μου, της γενιάς του '80», εξομολογήθηκε ακόμα
Μάκης Δελαπόρτας
O Μάκης Δελαπόρτας / NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Τόσο στην αείμνηστη συνάδελφο του, Ρένα Παγκράτη όσο και στην αίσθηση που επιθυμεί να αφήνουν οι βιογραφίες του στο κοινό μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Μάκης Δελαπόρτας.

«Το κομμάτι της απουσίας των επαγγελματικών προτάσεων το έζησα πολύ δραματικά στην περίπτωση της Ρένας Παγκράτη. Δεν έχω μιλήσει ποτέ για τη Ρένα Παγκράτη. Όταν έφυγε, επειδή ήμασταν πολύ κοντά, θεώρησα πως ήταν καλό να σιωπήσω. Όμως, ξέρω πράγματα που δεν τα ‘χω πει ποτέ», εξομολογήθηκε ο Μάκης Δελαπόρτας, το απόγευμα της Πέμπτης (08.01.2026) στο «Στούντιο 4» με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο στην ΕΡΤ1.

«Κάποια στιγμή ίσως μιλήσουμε και γι’ αυτά. Γιατί θέλω απ’ όλους αυτούς τους ανθρώπους, το καταλαβαίνετε και από τις βιογραφίες μου, να μένει στον κόσμο και η ευχάριστη πλευρά τους», εκμυστηρεύτηκε ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

«Το χαμόγελο τους. Δεν θα ‘θελα να απομυθοποιείται η εικόνα τους, γενικότερα. Όμως υπάρχουν και υπήρξαν και δυσκολίες. Όπως και στα παιδιά της γενιάς μου, της γενιάς του ’80, γιατί εγώ είμαι από τα παιδιά του Γιάννη Δαλιανίδη», πρόσθεσε.

«Στεναχωριέμαι πολλές φορές όταν ακούω για συνομηλίκους μου, για παιδιά της γενιάς μου, πως περνούν δύσκολα», είπε σε άλλο σημείο ο Μάκης Δελαπόρτας.

