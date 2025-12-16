Μάνος Νιφλής: «Τα νούμερα τηλεθέασης είναι μπάχαλο»

«Γίνεται… τουρλουμπούκι σε όλη την ελληνική τηλεόραση, αλλά δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό», είπε ο Μάνος Νιφλής.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», έκανε ο Μάνος Νιφλής. Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής απάντησε, μεταξύ άλλων, και για τα νούμερα τηλεθέασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ξυπνάω στις 4 το πρωί, αλλά δεν με δυσκολεύει. Για να κάνεις αυτή τη δουλειά πρέπει να παίρνεις πολλά λεφτά ή να έχεις καλούς συνεργάτες», είπε αρχικά ο δημοσιογράφος.

Ο Μάνος Νιφλής είπε στη συνέχεια: «Μου έχει να φορεθεί συνεργάτης, αλλά η συνεργασία εξελίχθηκε πολύ καλά. Τα νούμερα τηλεθέασης είναι μπάχαλο.

Γίνεται… τουρλουμπούκι σε όλη την ελληνική τηλεόραση, αλλά δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό».

«Η περίοδος που ο Γιώργος Παπαδάκης έκανε εκπομπή, 34 χρόνια, είναι από μόνο του ένα κεφάλαιο. Το νέο κεφάλαιο δεν είναι συγκρίσιμο. Δεν συγκρίνονται τα δύο πράγματα, είναι εντελώς διαφορετικά», είπε κλείνοντας.