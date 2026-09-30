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Νταντά της γειτονιάς: Στα backstages της νέας κωμικής σειράς του Mega

Θα κάνει πρεμιέρα μέσα στον Οκτώβριο
Νταντά της Γειτονιάς
O Γεράσιμος Σκιαδαρέσης
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Μια ακόμα αποκαλυπτική ματιά στον κόσμο της πολυαναμενόμενης κωμικής σειράς «Νταντά της γειτονιάς» που έρχεται τον Οκτώβριο στο νέο πρόγραμμα του MEGA, μάς δίνει το backstage υλικό από τα γυρίσματα.

Στο βίντεο από τα παρασκήνια της νέας σειράς του MEGA, αποτυπώνεται η τρυφερή σύνδεση και οι απολαυστικές στιγμές που μοιράζονται οι ηθοποιοί της σειράς, προμηνύοντας τις εκπλήξεις που θα γεννηθούν επί της οθόνης.

Το backstage υλικό φέρνει στο προσκήνιο τους κεντρικούς ήρωες της ιστορίας: τον σχολαστικό συνταξιούχο δάσκαλο, Γιάννη (Γεράσιμος Σκιαδαρέσης) που καλείται από ένα γραφειοκρατικό λάθος να αναλάβει τη φροντίδα των δυο μικρών παιδιών της γεμάτης αυθορμητισμό single μητέρας, Χριστίνας (Ρένα Λύκου).

Η απρόσμενη συνάντηση των εκ διαμέτρου αντίθετων χαρακτήρων τους θα ανατρέψει πλήρως την καθημερινότητά τους και θα δημιουργήσει μια σχέση γεμάτη απρόοπτα, τρυφερότητα και χιούμορ. Μαζί τους, μια σειρά από ιδιαίτερους και απρόβλεπτους χαρακτήρες που συμπληρώνουν το μωσαϊκό αυτής της ιδιόρρυθμης συμμαχίας.

Η «Νταντά της γειτονιάς» υμνεί την ιδέα της «οικογένειας από επιλογή», αφηγούμενη μια ιστορία για τη δύναμη της κατανόησης, την αξία της δεύτερης ευκαιρίας και την αγάπη που μπορεί να ανθίσει στα πιο απρόβλεπτα μέρη.

Η «Νταντά της γειτονιάς» έρχεται τον Οκτώβριο στο νέο πρόγραμμα του MEGA!

Πρωταγωνιστούν: Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κρίτα, Βάνα Ραμπότα, Ρένα Λύκου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Αντώνης Γιαννακός, Μελίνα Πολυζώνη και η μικρή Αμαρυλλίς Καπίρη.

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