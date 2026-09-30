The Voice: Όσα θα δούμε στο αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη – Τα λόγια από καρδιάς που είπαν οι συνεργάτες του

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ θα μεταδοθεί ένα ιδιαίτερο επεισόδιο του «The Voice» που δε θα έχει καμία σχέση με το διαγωνισμό, αλλά θα είναι ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Υπάρχουν φωνές που δεν σιωπούν ποτέ. Φωνές που μένουν μέσα μας, στα τραγούδια, στις αναμνήσεις και τις στιγμές που συνδέθηκαν μαζί τους! Πρόκειται για μια βαθιά συγκινητική βραδιά, αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη, τον σπουδαίο καλλιτέχνη που έχει αφήσει το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στον χώρο της μουσικής και τα τελευταία δύο χρόνια φιλοξενήθηκε στο πλατό του «The Voice» ως ένας από τους τέσσερις coaches.

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Ο Γιώργος Λιανός και ο Γιώργος Καπουτζίδης ενώνουν τις δυνάμεις τους για αυτό το ξεχωριστό αφιέρωμα και υποδέχονται στη σκηνή του «The Voice of Greece» τον Πάνο Μουζουράκη, τον Χρήστο Μάστορα και την Έλενα Παπαρίζου – τρεις καλλιτέχνες που γέλασαν, συγκινήθηκαν, τραγούδησαν και έζησαν ξεχωριστές στιγμές με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο Γιώργος Λιανός και ο Γιώργος Καπουτζίδης

Στη σκηνή ωστόσο ανεβαίνουν και άνθρωποι που έχουν τη δική τους ξεχωριστή σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη μουσική του. Καλλιτέχνες που τον γνώρισαν, συνεργάστηκαν μαζί του, τραγούδησαν δίπλα του ή συνδέθηκαν με τα τραγούδια του και έρχονται να μοιραστούν μαζί μας τις δικές τους αναμνήσεις και τα δικά τους συναισθήματα: ο Apon, η Κατερίνα Στανίση, ο Νίκος Βουρλιώτης, ο Στέλιος Διονυσίου και η Πίτσα Παπαδοπούλου.

Ο Πάνος Μουζουράκης, η Έλενα Παπαρίζου και ο Χρήστος Μάστορας

Ακόμα, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική εμφάνιση, η ξεχωριστή του φίλη και συνεργάτιδα Πάολα. Επέλεξε, με την υπέροχη φωνή της, να ερμηνεύσει ένα τραγούδι που είχε ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη: το «Ποτέ, Ποτέ», σε στίχους και μουσική του Γιάννη Πάριου.

Γιατί κάποια τραγούδια δεν είναι απλώς τραγούδια. Είναι άνθρωποι, στιγμές, αγάπες, χωρισμοί, αναμνήσεις. Και αυτή τη φορά, στη σκηνή του «The Voice of Greece», όλοι έγιναν μια μεγάλη αγκαλιά. Για τον Γιώργο μας.