Μπλε ώρες – επόμενα επεισόδια: Ο Πέτρος και η Ολυμπία συνεχίζουν τις κρυφές τους συναντήσεις

Συγκλονιστικές εξελίξεις ταράσσουν τις ζωές όλων των ηρώων στη νέα δραματική σειρά «Μπλε ώρες», που προβάλλεται από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν από την Πέμπτη 01η έως την Παρασκευή 02 Οκτωβρίου.

Ο Θοδωρής ξεκινάει την έρευνα στο ξενοδοχείο και παρέχει στην Κορίνα τις απαραίτητες πληροφορίες. Ο Διονύσης πείθει τη Βάσια να βγει λίγο από το σπίτι και να πάνε μαζί στο μαγαζί της Ελένης, παρόλο που εκείνη έχει τους ενδοιασμούς της. Ο Άγγελος κι η Στέλλα μιλάνε σκληρά στον Πέτρο για τη συμπεριφορά του, ενώ εκείνος επιμένει ότι ήταν ένα στιγμιαίο λάθος. Στο ίδιο μήκος κύματος κι ο Φίλιππος που τονίζει στην Ολυμπία να κρατηθεί μακριά από την οικογένειά του. Ο Πέτρος κι η Ολυμπία όμως έχουν δική τους ατζέντα κι οι κρυφές συναντήσεις συνεχίζονται. Με προτροπή του Φίλιππου, το νιόπαντρο ζευγάρι ταξιδεύει στη Σκιάθο, για να περάσει ένα όμορφο τριήμερο.

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Μπλε ώρες – Πέμπτη 01 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 20ο: Ο Θοδωρής ξεκινάει την έρευνα στο ξενοδοχείο και παρέχει στην Κορίνα τις απαραίτητες πληροφορίες. Ο Διονύσης πείθει τη Βάσια να βγει λίγο από το σπίτι και να πάνε μαζί στο μαγαζί της Ελένης, παρόλο που εκείνη έχει τους ενδοιασμούς της. Ο Άγγελος κι η Στέλλα μιλάνε σκληρά στον Πέτρο για τη συμπεριφορά του, ενώ εκείνος επιμένει ότι ήταν ένα στιγμιαίο λάθος. Στο ίδιο μήκος κύματος κι ο Φίλιππος που τονίζει στην Ολυμπία να κρατηθεί μακριά από την οικογένειά του. Ο Πέτρος κι η Ολυμπία όμως έχουν δική τους ατζέντα κι οι κρυφές συναντήσεις συνεχίζονται. Με προτροπή του Φίλιππου, το νιόπαντρο ζευγάρι ταξιδεύει στη Σκιάθο, για να περάσει ένα όμορφο τριήμερο. Την ίδια ώρα στο ξενοδοχείο, η παρουσία της Έρικα δεν περνάει απαρατήρητη, ενώ ο Γρηγόρης ειδοποιεί τον Φίλιππο για την έλευσή της και το τι ψάχνει αυτή η επιχειρηματίας. Η Έρικα όμως έχει έναν κρυφό σύμμαχο, την Κορίνα και αυτό δεν το γνωρίζει κανένας. Ο Καραχάλιος αποφυλακίζεται κι ο Δημήτρης με την Όλγα συνειδητοποιούν ότι ο δολοφόνος της κόρης τους είναι ακόμα ελεύθερος. Η Στέλλα δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στον ιδιωτικό ερευνητή, προκειμένου να βρει τον χαμένο γιο της. Ο Άγγελος ζητάει από την Εύα να βρουν ένα δικό τους σπίτι και της προτείνει να πάει κοινωνική επίσκεψη από το πατρικό του για να την συνηθίζει η Φιλίππα. Η αντίδραση του παιδιού όμως θα είναι πολύ άσχημη… έως και ακραία.

Μπλε ώρες – Παρασκευή 02 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 21ο: Η Εύα φεύγει κλαίγοντας από το σπίτι του Άγγελου, ενώ η αντίδραση της μικρής Φιλίππας φαίνεται πως δεν ήταν στιγμιαία, αφού κανένας στο εξής δεν θα μπορεί να καθησυχάσει την ανασφάλειά της. Ο Δημήτρης ενημερώνεται από τον αστυνόμο πως η έρευνα για τη δολοφονία της Λίζας, βρίσκεται πάλι στο μηδέν. Η Βάσια λιποθυμάει μέσα στο σπίτι της, τη βρίσκει ο Διονύσης και την μεταφέρει στο νοσοκομείο. Η Κορίνα πιέζει ασφυκτικά τον Δημήτρη, να πάρει την Ολυμπία για να δουλέψει στο εργοστάσιο. Όταν όμως ο Δημήτρης το αναφέρει στον Φίλιππο, θα εκπλαγεί δυσάρεστα από την απάντησή του. Η Φιλίππα λέει στον Δημήτρη και την Όλγα ότι θέλει να φύγει από το σπίτι, γιατί νιώθει παραμελημένη από τον Άγγελο. Ο Φίλιππος μαθαίνει από τον Γρηγόρη πως η μυστηριώδης γυναίκα στη Σκιάθο θέλει να φτιάξει ξενοδοχειακή μονάδα, δίπλα στο ξενοδοχείο του και θορυβείται, χωρίς να ξέρει βέβαια πως πίσω απ’ όλο αυτό κρύβεται η Κορίνα. Η Στέλλα επιτίθεται λεκτικά στην Ολυμπία και την Κορίνα, ενώ και η Κορίνα δεν της χαρίζεται. Ο Δημήτρης απειλεί τον Άγγελο ότι θα διεκδικήσει δικαστικά την επιμέλεια της μικρής Φιλίππας.

Συντελεστές

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

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Και τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη

Πρωταγωνιστούν: Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Βαγγέλης Κακουριώτης, Γιάννης Ποιμενίδης, Κατερίνα Στικούδη, Ελένη Βαΐτσου, Έλενα Πιερίδου, Γιώργος Κυριάκου, Έλενα Χειλέτη, Κωνσταντίνος Τσίτσιος, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Πάνος Μπακανδρέας, Λευτέρης Βασιλάκης, Χαριτίνη Ηλιάδου, Χρυσή Κασιώτη, Ηρακλής Τσουζίνοβ, Γιάννης Ψιψιλής

και οι μικροί: Μαλένα και Αντώνης Μιχαλάκης

στον ρόλο του αστυνόμου, ο Πασχάλης Τσαρούχας

Αντώνης Φραγκάκης

Όλγα, η Κωνσταντίνα Τάκαλου

Στον ρόλο της Στέλλας, η Νόνη Ιωαννίδου

Βάσια Παναγοπουλου

Special Guest: Βάνα Μπάρμπα

Φιλική συμμετοχή: Χρήστος Λούλης

Το τραγούδι των τίτλων, «Το πρόστιμο», ερμηνεύει η Πάολα, σε μουσική του Χρίστου Στυλιανού και στίχους της Λίνας Δημοπούλου.