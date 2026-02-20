Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Με τον πατέρα μου εξακολουθούμε να μην έχουμε κοινά σημεία αναφοράς

Για τη σχέση που έχτισε από νεαρή ηλικία με τους δυο της γονείς μίλησε, μεταξύ άλλων, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου στη νέα συνέντευξη που έδωσε αυτή την εβδομάδα στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή Status με τον Κωνσταντίνο Καμέα που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του Astra Tv.

“Προσπάθησα πολύ να αγαπήσω τον πατέρα μου, αυτή είναι η αλήθεια μου. Δεν ταιριάζω καθόλου μαζί του, καθόλου. Ούτε στις απόψεις ούτε στον τρόπο ζωής ούτε σε αυτά που πιστεύει, δεν έχουμε καμία σχέση. Δεν ταιριάζει η ιδιοσυγκρασία του με την ιδιοσυγκρασία μου” εξομολογήθηκε, αρχικά, η κόρη της αείμνηστης Ζωής Λάσκαρη.

“Δηλαδή είναι πατέρας μου, ναι, αλλά δεν έχουμε τις ίδιες απόψεις, δεν πιστεύουμε τα ίδια πράγματα σε πολλού τομείς. Τώρα που έχει μεγαλώσει, εξακολουθούμε πάλι να μην έχουμε κοινά σημεία αναφοράς”.

“Αυτό δεν αλλάζει, προφανώς, αλλά από κει και πέρα τον δέχομαι όπως είναι. Όταν είσαι όμως μικρός, είναι μεγάλο το χάσμα. Νιώθεις ότι δεν μπορείς να επικοινωνήσεις καθόλου” συμπλήρωσε, ακόμα, Μαρία Ελένη Λυκουρέζου στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.