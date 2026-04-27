Grand Hotel – επόμενο επεισόδιο: Ο Χατζημήτρος ανακαλύπτει την αλήθεια και διώχνει τη Μελίνα

Εξελίξεις, ανατροπές και μυστικά στo επόμενo επεισόδιo της δραματικής σειράς εποχής Grand Hotel που θα προβληθεί τη Δευτέρα (27.04.2026) στον ANT1, στις 21:00.

Ο Χατζημήτρος, έχοντας μάθει ότι η Μελίνα ήταν έγκυος, προσπαθεί να χειριστεί την κατάσταση που γίνεται ακόμα πιο δύσκολη για εκείνον, καθώς το σχέδιο για την πυρκαγιά στον μαχαλά καταρρέει. Ο Μάρκος καταφεύγει στο σπίτι του και συλλαμβάνεται. Προκειμένου να γλιτώσει, κατηγορεί τον Πέτρο για επίθεση και ο αστυνόμος Κομνηνός δεν έχει άλλη επιλογή απ’ το να στείλει σήμα για τη σύλληψή του.

Grand Hotel: Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Καθώς ο Πέτρος και η Αλίκη τρέχουν να σβήσουν την φωτιά, γίνονται αυτόπτες μάρτυρες του εμπρησμού. Ο Πέτρος θα επιτεθεί στον Μάρκο και τον Νώντα και η εξέλιξη θα είναι πολύ επικίνδυνη… Ο Χατζημήτρος, έχοντας μάθει ότι η Μελίνα ήταν έγκυος, προσπαθεί να χειριστεί την κατάσταση που γίνεται ακόμα πιο δύσκολη για εκείνον, καθώς το σχέδιο για την πυρκαγιά στον μαχαλά καταρρέει. Ο Μάρκος καταφεύγει στο σπίτι του και συλλαμβάνεται. Προκειμένου να γλιτώσει, κατηγορεί τον Πέτρο για επίθεση και ο αστυνόμος Κομνηνός δεν έχει άλλη επιλογή απ’ το να στείλει σήμα για τη σύλληψή του. Η Σοφία και ο Αλέξανδρος συγκρούονται ακόμα μια φορά για το παιδί μόνο που το επόμενο πρωί, εκείνο έχει εξαφανιστεί. Ο Πέτρος κινδυνεύει να συλληφθεί άδικα και η Αλίκη τον προτρέπει να φύγει όσο γίνεται πιο γρήγορα για να γλιτώσει…

Η Αλίκη, γεμάτη αγωνία, προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον Πέτρο στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν καταφέρνει να τον βρει. Ο Βαγγέλης, κρυφά από τον Χρόνη, προσπαθεί να καθυστερήσει το ένταλμα για τη σύλληψη του Πέτρου. Την ίδια ώρα, ο Χατζημήτρος συνειδητοποιεί ότι ο Χρόνης έχει καταλάβει ότι αυτός βρίσκεται πίσω από τη φωτιά στον μαχαλά, ενώ έχει να αντιμετωπίσει και την Μελίνα που προσπαθεί να τον πείσει ότι το παιδί που έχασε ήταν δικό του… Η εξαφάνιση του μικρού Γεώργιου έχει προκαλέσει πανικό στο ξενοδοχείο… Τρελαμένος ο Αλέξανδρος, παρακαλεί την Σοφία να του πει την αλήθεια, αν βρίσκεται αυτή πίσω από την απαγωγή. Η Κυβέλη και ο Ρήγας σχεδιάζουν τον γάμο τους, έχοντας πια τις άδειες στα χέρια τους. Την ίδια στιγμή, όμως, εμφανίζεται ο Χρόνης και ενημερώνει την Κυβέλη για όσα συμβαίνουν στο ξενοδοχείο… Οι υποψίες για την απαγωγή του μικρού Γεώργιου στρέφονται προς την Ελένη και τον Βλάσση, ενώ στο ξενοδοχείο καταφθάνει μια γυναίκα από το παρελθόν του Άρη… Το τηλεγράφημα που έστειλε η Αλίκη στον Πέτρο για να μιλήσουν πριν φύγει, το λαμβάνει η μητέρα του στη Θεσσαλονίκη…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ