Survivor: Το αποψινό αγώνισμα για τη δεύτερη ασυλία είναι γεμάτο ενδιαφέροντα ματσαρίσματα αλλά και αντιδράσεις 

Η ήττα των «Επαρχιωτών» έφερε και την πρώτη υποψηφιότητα από την ομάδα τους. Θα καταφέρουν να επιστρέψουν στις νίκες, στο νέο επεισόδιο του «Survivor», απόψε, Δευτέρα 27 Απριλίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ ή θα έχουν και δεύτερη υποψηφιότητα;

Στο «Survivor», η Δήμητρα Λιάγγα είναι πλέον υποψήφια μαζί με τους Νίκο Κάππο, Αλέξανδρο Κούρτοβικ και Μαντίσα Τσότα. Η διαγωνιζόμενη των Μπλε ψηφίστηκε ομόφωνα από την ομάδα της. Το αποτέλεσμα σχολιάστηκε από τον Μιχάλη Σηφάκη, ο οποίος έκρινε ως εσφαλμένη την απόφασή τους να κινηθούν στο γυναικείο κομμάτι. Μπορεί ακόμα να επηρεάσει την πρώην ομάδα του ο Μιχάλης; Θα μπουν σε σκέψεις οι Μπλε για τις επιλογές τους;

Μετά τις εσωτερικές εντάσεις που είχαν, οι «Αθηναίοι» δείχνουν να μπαίνουν σε μία περίοδο ηρεμίας. Η Αριάδνη Δημητρέλλου και η Μαντίσα Τσότα φαίνεται πως έχουν αφήσει πίσω τις διαφορές τους, ενώ συνολικά οι Κόκκινοι δίνουν την εντύπωση πως είναι πιο δεμένοι και με ανεβασμένη ψυχολογία. Τι είναι αυτό που τους έχει βοηθήσει; Η αποχώρηση του Δημήτρη Θεοδωρόπουλου ή η έλευση του Μιχάλη Σηφάκη;

Το αγώνισμα για τη δεύτερη ασυλία είναι γεμάτο ενδιαφέροντα ματσαρίσματα και αντιδράσεις που σχολιάζονται ιδιαίτερα στο Συμβούλιο του νησιού. Μήπως ήρθε η ώρα να «πέσουν οι μάσκες»;