Το «καρφί» της Δανάης Μπάρκα στον Γιώργο Λιάγκα: «Να μάθετε το όνομα του αγοριού μου»

Η Δανάη Μπάρκα βρίσκεται στην καλύτερη φάση της ζωής της, καθώς σχεδιάζει να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση. Στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα έχουν μεταδώσει αρκετά ρεπορτάζ σχετικά με το χαρμόσυνο γεγονός, αναφέροντας ότι ο γάμος θα γίνει στις 13 Ιουνίου.

Η κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» και ο Γρηγόρης Μπάκας συνάντησαν τη Δανάη Μπάρκα στο αεροδρόμιο μαζί με τη μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου και η νεαρή ηθοποιός και παρουσιάστρια εξέφρασε «on air» ένα παράπονο. Τα όσα είπε προβλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας και αμέσως μετά ο Γιώργος Λιάγκας απάντησε στα όσα είπε.

Αρχικά, ο ρεπόρτερ προσπάθησε να μάθει για τον επικείμενο γάμο της Δανάης Μπάρκα με τον Φάνη Μπότση, ωστόσο ωστόσο εκείνη δε θέλησε να απαντήσει. Αμέσως μετά, του ζήτησε να μάθουν στην εκπομπή το όνομα του συντρόφου της.

«Τίποτα να μην μου πεις. Εγώ θα εύχομαι την αγάπη σου και να μάθετε σε αυτή την εκπομπή το όνομα του αγοριού μου πια. Κρίμα, κάθε εβδομάδα μας παίζετε, ντροπή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ύστερα από την προβολή του εν λόγω βίντεο ο παρουσιαστής της εκπομπής πήρε τον λόγο και είπε ότι η Δανάη Μπάρκα αναφερόταν στον ίδιο.

«Το είπε για μένα αυτό. Ο κόσμος δεν ξέρει κάτι, ότι εγώ μπερδεύω ακόμα και το δικό μου όνομα πολλές φορές. Δε θυμάμαι. Την άλλη φορά είχα πει “πώς λέγεται η εκπομπή της Καραβάτου;”. Δεν το λέω υποτιμητικά, πραγματικά έχω θέμα μνήμης. Έχω θέμα, δεν το λέω υποτιμητικά αυτό. Όταν θέλω να υποτιμήσω κάποιον το κάνω με άλλο τρόπο», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.