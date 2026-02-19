Μαρία Ηλιάκη: Απόλαυσα πραγματικά πολύ την παρουσία μου στην κριτική επιτροπή του «Sing for Greece»

Η Μαρία Ηλιάκη μίλησε για την εμπειρία της στην ελληνική επιτροπή της ΕΡΤ που έκρινε τα τραγούδια που διαγωνίστηκαν στο «Sing for Greece» προκειμένου να αναδειχτεί εκείνο που θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στη Eurovision.

«Ήταν τρεις μαγικές βραδιές, μου άρεσε η επιλογή των προσώπων για την παρουσίαση. Το απόλαυσα πραγματικά πολύ», είπε αρχικά η Μαρία Ηλιάκη για τη συμμετοχή της στη διαδικασία ανάδειξης του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star και τον Ηλία Σκουλά. Οι δηλώσεις της προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (19.02.2026).

Μάλιστα, η παρουσιάστρια της ΕΡΤ αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την παρουσία της στην κριτική επιτροπή του εθνικού τελικού της Eurovision.

«Το ξεπεράσατε το ξάφνιασμα, συνήλθατε; Ήταν δύσκολη διαδικασία, έπρεπε να είσαι συγκεντρωμένος, να ακούς καλά από τα ακουστικά σου. Δεν το είχα ξανακάνει, αλλά το απόλαυσα με όλη τη συνέπεια και την ευθύνη που είχε όλο αυτό. Με πήραν από την ΕΡΤ και μου το πρότειναν, είπα αμέσως “ναι”. Δεν το ήξερε κανείς, ούτε ο Κρατερός (σ.σ. Κατσούλης), δεν μπορούσα να το πω».

Για τις αντιδράσεις ορισμένων, η Μαρία Ηλιάκη είπε: «Έχω μάθει να κλείνω τα αυτιά μου σε όσα ακούγονται, μετά από τόσα χρόνια δεν επηρεάζομαι».