Μαρία Ηλιάκη: Δεν έχω τολμήσει να καλέσω τον Νίκο Μουτσινά στην εκπομπή επειδή δεν είχα πάει στη δική του

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Νίκος Μουτσινάς συνεργάστηκαν στο παρελθόν τόσο στην εκπομπή «Δέστε τους» όσο και στο «Κους Κους», ωστόσο τα τελευταία χρόνια οι δύο παρουσιαστές δεν είναι πλέον κοντά ως άνθρωποι.

Μάλιστα, για το τέλος της φιλικής του σχέσης έχουν αναφερθεί και δημοσίως. Η Μαρία Ηλιάκη, που είναι πολύ ενεργή στα social media, θέλησε να κάνει ένα Q&A στο Instagram και κλήθηκε να απαντήσει και σε μία ερώτηση για τον Νίκο Μουτσινά.

«Θα έχετε τον Νίκο Μουτσινά άμεσα καλεσμένο», ρώτησε κάποιος followers της, εννοώντας αν ο παρουσιαστής θα πάει στη ψυχαγωγική εκπομπή «Νωρίς νωρίς» της ΕΡΤ1, που παρουσιάζει καθημερινά με τον Κρατερό Κατσούλη.

«Ήμουν σίγουρη ότι θα υπάρχει μία ερώτηση για τον Νίκο. Άμεσα καλεσμένο, νομίζω δεν γίνεται να τον έχουμε, γιατί τώρα είναι στο STAR, οπότε ετοιμάζεται μάλλον για την εκπομπή, απ’ ό,τι διαβάζω. Οπότε θα πρέπει να πάει…

Έτσι γίνεται στα κανάλια, ξέρετε, όταν ξεκινάει κάποιος σε ένα κανάλι, πρέπει να κάνει τη γύρα του στις εκπομπές του καναλιού και μετά να πάει στα υπόλοιπα. Άρα άμεσα δεν νομίζω πως θα τον έχουμε.

Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω τολμήσει και να πω να τον πάρουν τηλέφωνο να ‘ρθει. Επειδή, δεν είχα πάει εγώ στη δική του εκπομπή, νομίζω πως “όχι” θα πει κι αυτός. Τέλος πάντων, άμεσα καλεσμένο; Ποτέ δεν ξέρεις, αλλά άμεσα καλεσμένο, όχι», είπε στο βίντεο της η Μαρία Ηλιάκη.

«Όταν έρθει ο Μουτσινάς εδώ, όταν… αν έρθει, έχουμε να πούμε πολλές ιστορίες και έχω και φωτογραφικό υλικό. Πρέπει να έρθει, παιδιά, ο Μουτσινάς, να τα πούμε αυτά μια φορά. Θέλουμε αφιέρωμα στα μπουζούκια και σε αυτά που κάναμε», είχε δηλώσει πρόσφατα η Μαρία Ηλιάκη στην εκπομπή της.