Μαρία Ηλιάκη και Κρατερός Κατσούλης έκαναν πρόβα στον αέρα του «Πρωίαν σε Είδον»

Μαρία Ηλιάκη και Κρατερός Κατσούλης διαφήμισαν την καινούργια τους εκπομπή στην ΕΡΤ, με έναν άκρως πρωτότυπο τρόπο. Οι δύο παρουσιαστές βρέθηκαν στο πλατό της εκπομπής «Πρωίαν σε Είδον» και έκαναν… πρόβα, μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει η εκπομπή τους.

Μαρία Ηλιάκη και Κρατερός Κατσούλης εμφανίστηκαν απρόσμενα στο σκετσάκι «Ρόμπες» του «Πρωίαν σε είδον» για ένα δοκιμαστικό πριν την πρώτη τους «καλημέρα». Οι παρουσιαστές δείχνουν πανέτοιμοι και φαίνεται να υπάρχει χημεία μεταξύ τους.

Η Μαρία Ηλιάκη εξομολογήθηκε στον συνεργάτη της την επιθυμία της να ακολουθήσει διεθνή καριέρα στην… υποκριτική, με τον Κρατερό Κατσούλη να την ενθαρρύνει να πραγματοποιήσει το όνειρό της.

Ωστόσο, ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά δεν αργούν να εμφανιστούν στο πλατό και να τους «επαναφέρουν». Ένα απολαυστικό στιγμιότυπο ανάμεσα στα δύο δίδυμα της ΕΡΤ που θα δώσουν τη φετινή σεζόν τη μάχη της τηλεθέασης.

Φώτης Σεργουλόπουλος και Τζένη Μελιτά θα παρουσιάζουν για ακόμα μια χρονιά τα θέματα που επιλέγουν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Η «ζώνη» είναι ιδιαίτερα απαιτητική και οι παρουσιαστές θα προσπαθήσουν να χαρίσουν στην ΕΡΤ αξιόλογες επιδόσεις στους πίνακες τηλεθέασης.