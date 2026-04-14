Μαρία Ηλιάκη: Την κουτσούλησε περιστέρι on air – Η αντίδραση της παρουσιάστριας

Η Μαρία Ηλιάκη μίλησε για την εκπομπή «Νωρίς νωρίς» που παρουσιάζει στην ΕΡΤ1 με τον Κρατερό Κατσούλη, ενώ την ώρα που έκανε δηλώσεις στην κάμερα συνέβη ένα απρόοπτο περιστατικό.

Η κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» συνάντησε την παρουσιάστρια και όσα είπε η Μαρία Ηλιάκη προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης (14.04.2026) στο MEGA. Όμως την ώρα που έλεγε – απευθυνόμενη στη Φαίη Σκορδά – ότι δε θέλει να είναι στη λίστα των ακάλεστων του επικείμενου γάμου της, την κουτσούλησε ένα περιστέρι.

Αρχικά αναφέρθηκε στην πρωινή εκπομπή που παρουσιάζει στην ΕΡΤ1, υπογραμμίζοντας: «Στην αρχή λίγο κουραστικό. Μετά όμως, τώρα που έχω πάρει το κολάι, σαν να λέμε, και έχω συνηθίσει και το πρωινό ξύπνημα, ε, περνάω πάρα πολύ όμορφα. Έτσι, ξέρω τι θα με ρωτήσεις, δεν έχουμε συζητήσει ακόμα κάτι για του χρόνου. Εγώ προσωπικά όμως εύχομαι να συνεχίσουμε».

«Παρακολουθώ τα νούμερα πολύ, πολύ, πολύ. Το ‘χω αυτό το χούι από παλιά», είπε ακόμα.

Επίσης, αναφέρθηκε και στην κόρη της, τονίζοντας: «Στην Κατερίνα λείπω πάρα πολύ τις καθημερινές, γιατί το ότι δεν την ξυπνάω εγώ να πηγαίνω στο σχολείο της έχει στοιχίσει πάρα πολύ, οπότε τα Σαββατοκύριακα με αποζητάει ακόμα περισσότερο. Οπότε τα Σαββατοκύριακα είναι φουλ Κατερίνα. Δεν προλαβαίνω να κάνω κάτι άλλο».

Παράλληλα η Μαρία Ηλιάκη είπε ότι δεν είχε το τηλεοπαιχνίδι που παρουσιάζει ο Νίκος Μουτσινάς.

«Δεν τον είδα. Και όχι τίποτα άλλο, επειδή ήξερα ότι θα με ρωτήσετε, λέω “κάποια στιγμή κάποιος θα με μιλήσει… θα με ρωτήσει”, δεν μπήκα και δεν έχω προλάβει να τον δω και στο site. Νομίζω αυτό έπρεπε να κάνει. Να επιστρέψει με κάτι τελείως διαφορετικό. Το βρίσκω πάρα πολύ έξυπνο», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, η Μαρία Ηλιάκη άρχισε να μιλάει για τον επικείμενο γάμο της Φαίη Σκορδά.

«Εάν υποψιαστώ ότι είμαι κι εγώ στο κλαμπ των ακάλεστων… Ακούστε, κυρία Σκορδά, εάν υποψιαστώ ότι είμαι κι εγώ σαν τους άλλους…», άρχισε να λέει η Μαρία Ηλιάκη και το πλάνο διακόπηκε, διότι την κουτσούλησε ένα περιστέρι!

«Την κουτσουλιά την έχουμε; Έχεις την κουτσουλιά; Μας κουτσούλησε! Το ‘χεις on camera; Λεφτά θα πάρουμε, Φαίη! Και την ώρα που μιλούσα για το κάλεσμα! Που, τι σημαίνει αυτό; Τύχη!», είπε στο τέλος της συνέντευξή της η Μαρία Ηλιάκη.