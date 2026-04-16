Survivor: «Επαρχιώτες» και «Αθηναίοι» ετοιμάζονται για το πάρτι της Ένωσης μετά την αποχώρηση της Όλγας Λοβέρα

Στο «Survivor», μετά από μονομαχία με τον Νίκο Κάππο, η Όλγα Λοβέρα ήταν εκείνη που αποχώρησε συγκινημένη, εχθές (15/04), από το ριάλιτι επιβίωσης.

«Ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, αλλιώς θα έκλαιγα τώρα. Ήταν μία πολύ όμορφη εμπειρία και γενικά πιστεύω ότι είμαι πολύ τυχερή που μπήκα, έστω και στους δυόμισι μήνες», είπε αρχικά η παίκτρια που αποχώρησε από το «Survivor».

«Και μόνο που έμεινα έστω και ένα μήνα πιστεύω ότι είναι αρκετά θετικό, που μπόρεσα κι έκανα catch up τους αγώνες των παιδιών. Γιατί όταν μπαίνεις στο παιχνίδι, δεν το έχεις ξαναδοκιμάσει ποτέ αυτό το πράγμα. Έχω κάνει αγώνες τριάθλου, αγώνες δρόμου, το Survivor δεν μοιάζει με τίποτα άλλο και είναι πολύ δύσκολο. Άλλο να το βλέπεις από την τηλεόραση και άλλο να το βλέπεις από μέσα, πώς είναι πραγματικά. Θα κρατήσω σίγουρα τις καλές στιγμές που έχουμε περάσει, τα έπαθλα και τις χαρούμενες στιγμές με τα παιδιά. Φυσικά δεν θα ξεχάσω τον Νίκο καθόλου, γιατί μαζί ήρθαμε. Κρίμα που φεύγω χωρίς τον Νίκο, πιστεύω ότι με όλους θα κρατήσουμε επαφή», συνέχισε να λέει η Όλγα.

Τη στήριξη του κοινού έλαβαν η Μαντίσα Τσότα και ο Benzy Καραντώνης και δεν χρειάστηκε να μπουν στη διαδικασία της μονομαχίας.

Στο αγώνισμα επάθλου επικοινωνίας, οι «Αθηναίοι» κατάφεραν να ανακάμψουν και να πάρουν τη νίκη με σκορ «10-4». Στη συνέχεια, οι Κόκκινοι βρέθηκαν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για να ακούσουν τα ηχητικά μηνύματα των δικών τους ανθρώπων.

«Επαρχιώτες» και «Αθηναίοι» ετοιμάζονται για το μεγάλο πάρτι της Ένωσης στο νέο επεισόδιο του Survivor, την Κυριακή 19 Απριλίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ. Μετά από αυτό το πάρτι, τίποτα δεν θα είναι το ίδιο!