Μαρία Νικόλτσιου: Είχα φτάσει στο προσωπικό μου ταβάνι σε ό,τι αφορά το βάρος

Για την αλλαγή που επέλεξε να κάνει στην εξωτερική της εμφάνιση, όσον αφορά τα κιλά της, καθώς και για τις σχέσεις που έχει δημιουργήσει στον επαγγελματικό χώρο μίλησε από καρδιάς η Μαρία Νικόλτσιου στη συνέντευξη που έδωσε στη «Real Life» και την δημοσιογράφο Πολυξένη Καραμίχα.

Το αδυνάτισμα προέκυψε από αλλαγές στην καθημερινότητα;

Είχα φτάσει στο προσωπικό μου ταβάνι σε ό,τι αφορά το βάρος. Λόγω ύψους δεν φαινόταν και πολύ, με σώζει το σχεδόν 1,80, αλλά αισθανόμουν δυσκίνητη. Μια απόφαση ήταν, άλλαξα τον τρόπο διατροφής μου, κάνω αυτό που όλοι ξέρουμε αλλά δεν αποφασίζουμε. Το φαγητό το παίρνω μαζί μου, κυκλοφορώ με βαζάκια και ταπεράκια και πολλά μπουκαλάκια νερό. Η γυμναστική είναι πλέον απαραίτητο στοιχείο της καθημερινότητας μου, έστω και λίγο τρέξιμο, φτάνει να είναι καθημερινό.

Ποιος είναι ο πιο ουσιαστικός τρόπος να φορτίσεις τις μπαταρίες σου;

Τις μπαταρίες τις φορτίζω αλλά μια φορά τον χρόνο, όταν πάω για ψάρεμα! Καθημερινό μικροφόρτισμα μου δίνουν μια καλή ταινία και μια χαλαρή κουβέντα.

Έχεις σχέσεις μέσα από τη δουλειά;

Στη δουλειά έχω γνωρίσει μερικούς από τους καλύτερους ανθρώπους που ξέρω και πραγματικά έχω χτίσει σχέσεις ζωής.