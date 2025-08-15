Μαρία Σολωμού: Αυτό είναι κάτι που δεν είναι τωρινό, πάντα συνέβαινε στις εκπομπές και πάντα φωνάζαμε

Για τον τρόπο με τον οποίο θεωρεί πως χειρίζεται, διαχρονικά, η ελληνική τηλεόραση τις δηλώσεις της μίλησε, μεταξύ άλλων, η Μαρία Σολωμού στη νέα συνέντευξη που έδωσε στη Νάνσυ Παραδεισανού και το διαδικτυακό της κανάλι στο Youtube αυτή την εβδομάδα.

«Γιατί πιστεύεις ότι με συζήταγαν; Για τις δηλώσεις μου, όχι για το θέατρο», εκφράζει το παράπονό της η Μαρία Σολωμού στη συνέντευξη που παραχώρησε στη Νάνσυ Παραδεισανού.

«Δεν υπάρχει καμία εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση, πρωινή ή μεσημεριανή, με κάποιες εξαιρέσεις, που να την ενδιαφέρει πιο πολύ η “Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α” από τον 50αρη. Δεν υπάρχει. Το κοινό δεν είναι για τη “Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α”, το κοινό είναι για τον 50αρη αφενός. Αφετέρου πριν από τα social media, τα podcasts και τις εκπομπές, υπήρχαν τα γνωστά μεσημεριανά και τα περιοδικά», επισήμανε, αρχικά, η δημοφιλής ηθοποιός.

«Γιατί πιστεύεις ότι με συζήταγαν; Για τις δηλώσεις μου, όχι για το θέατρο. Για να μιλήσω για το θέατρο έπρεπε να αναγκαστώ να πάω, όπως και όλοι μας ακόμα, να εμφανιστώ σε μια πρωινή ή μεσημεριανή εκπομπή που θα με ρωτήσουν… για τη γέννα, να ξαναπώ για την ατάκα την διάσημη, να δικαιολογήσω γιατί οι ατάκες μου κάνουν φασαρία, τι γίνεται με τον Μάριο (σ.σ. Αθανασίου) τότε, πως είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί, πόσο αντισυμβατική μαμά είμαι και “που εμφανίζεσαι τώρα;”, την ώρα που περνούν τα γράμματα».

«Αυτό είναι κάτι που δεν είναι τωρινό, πάντα συνέβαινε και πάντα φωνάζαμε. “Γιατί να πάω να μιλήσω για κουτσομπολιά και προσωπική ζωή;” λέγαμε, αυτά όμως τα τρία λεπτά, από το τίποτα, είναι πάντα καλύτερα», επισήμανε, ακόμα, η Μαρία Σολωμού στη νέα διαδικτυακή της συνέντευξη.