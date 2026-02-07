Μαριάννα Τουμασάτου για Μαρία Καρυστιανού: Τη σέβομαι, αλλά δεν συμφωνώ με τις πολιτικές της θέσεις

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Μαριάννα Τουμασάτου με αφορμή τη θεατρική παράσταση «Το κρυφτό» στην οποία πρωταγωνιστεί και αναφέρθηκε και στη Μαρία Καρυστιανού και την απόφασή της να ασχοληθεί με την πολιτική.

Η γνωστή ηθοποιός, που έχει τοποθετηθεί πολλές φορές δημοσίως για πολλά ζητήματα που αγγίζουν την κοινωνία, όπως το κίνημα Metoo και η τραγωδία των Τεμπών, ήταν καλεσμένη το Σάββατο (07.02.2026) στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» του ΑΝΤ1. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στην απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να κατέβει στην πολιτική. Η Μαριάννα Τουμασάτου δήλωσε ότι τη σέβεται αλλά δεν συμφωνεί με τις πολιτικές της θέσεις.

«Τη σέβομαι και θα τη σέβομαι για πάντα. Έχει χάσει το παιδί της κι έχει δώσει μεγάλες μάχες με υψηλούς αντιπάλους, με θεσμούς… Δεν συμφωνώ με τις πολιτικές της θέσεις, όποιες έχει τύχει να ακούσω ως τώρα. Θεωρώ ότι είναι πολύ άκρα δεξιά για τη δική μου αισθητική», είπε για τη Μαρία Καρυστιανού.

«Θα κάνει τον αγώνα της, το δρόμο της… Έτσι κι αλλιώς έχουμε πολλούς ακροδεξιούς, οπότε δεν τρέχει και τίποτα. Θα είναι πάντα ένα πρόσωπο, μια μάνα που εκτιμάω βαθιά για τον πόνο που έχει ζήσει. Για τις πολιτικές της πεποιθήσεις δεν έχω πολύ καλή εικόνα, αλλά αυτό που βλέπω δεν είναι του γούστου μου», πρόσθεσε η γνωστή ηθοποιός.

«Είμαι μαμά που λέει πάντα την αλήθεια στο παιδί της. Η κόρη μου είναι ένα παιδί που σιγά σιγά γίνεται δεσποινίς. Οι παρέες της κόρης μου είναι ασφαλείς για την ίδια. Παλιά δεν βλέπαμε τέτοια αγριάδα στην κοινωνία μας. Έχουμε ατιμωρησία και συγκάλυψη σε ό,τι ζούμε γύρω μας. Έχουμε ανάγκη για παιδεία», ανέφερε ακόμα η Μαριάννα Τουμασάτου για τη σχέση της με την κόρη της.