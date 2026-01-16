Media

Μαριάντα Πιερίδη: Δεν θα ξαναέκανα εκπομπή με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, δεν έχω επαφές

«Με την Ιωάννα Μαλέσκου μιλήσαμε πριν, δε θα σας πω ακριβώς τι είπαμε», είπε ακόμα η τραγουδίστρια
Μαριάντα Πιερίδη
H Μαριάντα Πιερίδη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Μαριάντα Πιερίδη εκτός από μία επιτυχημένη τραγουδίστρια έχει δοκιμαστεί και σε ρόλο παρουσιάστριας. Μάλιστα, το καλοκαίρι του 2024 είχε παρουσιάσει μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα την εκπομπή «Summer’s Cool» στον ΣΚΑΪ. 

Ωστόσο, οι σχέσεις της με τον γνωστό παρουσιαστή σήμερα είναι ανύπαρκτες όπως αποκάλυψε η Μαριάντα Πιερίδη σε δηλώσεις που παραχώρησε και προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής (16.01.2026) στο «Happy Day». Παράλληλα, είπε ότι δε θα συνεργαζόταν ξανά με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. 

«Η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είναι και οι δυο επαγγελματίες και ξέρουν να διαχειρίζονται αυτού του είδους τις καταστάσεις. Δεν έχω επαφές με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Δε θα ξαναέκανα μαζί του εκπομπή. Κι εκείνος το ίδιο είπε, άρα σε αυτό ταιριάζουμε», είπε η Μαριάντα Πιερίδη.

«Με την Ιωάννα Μαλέσκου μιλήσαμε πριν, δε θα σας πω ακριβώς τι είπαμε, πάντως είπαμε για τα παιδιά μας. Δε μπορούμε να ταιριάζουμε με όλους», πρόσθεσε.

«Λογικό δεν είναι αυτό; Το έχω πει ξανά, το ότι δε μπορούμε να ταιριάζουμε με όλους, δε σημαίνει ότι έχω κάτι με τον Λάμπρο. Ούτε εκείνος πιστεύω ότι έχει κάτι μαζί μου. Απλά νιώθω ότι δεν ταιριάζουμε», ανέφερε στη συνέχεια η Μαριάντα Πιερίδη.

Οι δηλώσεις δόθηκαν με αφορμή τις φήμες περί τεταμένων σχέσεων ανάμεσα στον παρουσιαστή και την Ιωάννα Μαλέσκου. Μάλιστα, εκείνη είχε μιλήσει πρόσφατα για τον συνεργάτη της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
134
118
95
85
76
Media: Περισσότερα άρθρα
Ελένη Χατζίδου: «Καταλαβαίνω ότι στη νέα εκπομπή του ΑΝΤ1, δεν θέλουν τίποτα που να συνδέεται με την Ελένη Τσολάκη»
«Υπήρχαν δύο άνθρωποι που ήταν προσωπικές επιλογές της Ελένης Τσολάκη, που δεν ήταν εκεί, απομακρύνθηκαν από την εκπομπή», είπε αρχικά η Μαίρη Αργυριάδου
Ελένη Χατζίδου και Ελένη Τσολάκη
Γιώργος Λιάγκας: Κυβερνητικά στελέχη ζήτησαν την απόλυσή μου, είμαι περήφανος για τη δουλειά μου
«Άνθρωποι πολύ πιο πάνω από εμένα στον ΑΝΤ1, δεχόντουσαν πολλά μηνύματα από ανώτατα κυβερνητικά στελέχη να σταματήσω την κριτική στην κυβέρνηση, στον Καραμανλή ή τον Μητσοτάκη»
Γιώργος Λιάγκας 23
Newsit logo
Newsit logo