Μαριάντα Πιερίδη: Δεν θα ξαναέκανα εκπομπή με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, δεν έχω επαφές

Η Μαριάντα Πιερίδη εκτός από μία επιτυχημένη τραγουδίστρια έχει δοκιμαστεί και σε ρόλο παρουσιάστριας. Μάλιστα, το καλοκαίρι του 2024 είχε παρουσιάσει μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα την εκπομπή «Summer’s Cool» στον ΣΚΑΪ.

Ωστόσο, οι σχέσεις της με τον γνωστό παρουσιαστή σήμερα είναι ανύπαρκτες όπως αποκάλυψε η Μαριάντα Πιερίδη σε δηλώσεις που παραχώρησε και προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής (16.01.2026) στο «Happy Day». Παράλληλα, είπε ότι δε θα συνεργαζόταν ξανά με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είναι και οι δυο επαγγελματίες και ξέρουν να διαχειρίζονται αυτού του είδους τις καταστάσεις. Δεν έχω επαφές με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Δε θα ξαναέκανα μαζί του εκπομπή. Κι εκείνος το ίδιο είπε, άρα σε αυτό ταιριάζουμε», είπε η Μαριάντα Πιερίδη.

«Με την Ιωάννα Μαλέσκου μιλήσαμε πριν, δε θα σας πω ακριβώς τι είπαμε, πάντως είπαμε για τα παιδιά μας. Δε μπορούμε να ταιριάζουμε με όλους», πρόσθεσε.

«Λογικό δεν είναι αυτό; Το έχω πει ξανά, το ότι δε μπορούμε να ταιριάζουμε με όλους, δε σημαίνει ότι έχω κάτι με τον Λάμπρο. Ούτε εκείνος πιστεύω ότι έχει κάτι μαζί μου. Απλά νιώθω ότι δεν ταιριάζουμε», ανέφερε στη συνέχεια η Μαριάντα Πιερίδη.

Οι δηλώσεις δόθηκαν με αφορμή τις φήμες περί τεταμένων σχέσεων ανάμεσα στον παρουσιαστή και την Ιωάννα Μαλέσκου. Μάλιστα, εκείνη είχε μιλήσει πρόσφατα για τον συνεργάτη της.