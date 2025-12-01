Ιωάννα Μαλέσκου για τις φήμες περί σχέσης της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Με είχε ενοχλήσει»

Ιωάννα Μαλέσκου και Λάμπρος Κωνσταντάρας συνεργάζονται με επιτυχία στο OPEN, με μια σειρά από δημοσιεύματα στο πέρασμα των τελευταίων μηνών, να αναφέρουν πως οι δυο τους ήρθαν κοντά και σε προσωπικό επίπεδο. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει όπως ξεκαθάρισε η παρουσιάστρια. Δεν έκρυψε μάλιστα πως η σχετική φημολογία την είχε ενοχλήσει στο παρελθόν.

Όπως ανέφερε η Ιωάννα Μαλέσκου, είχαν φτάσει και στα δικά της αυτιά οι φήμες που την ήθελαν ζευγάρι με τον συμπαρουσιαστή της. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είναι φίλος και συνεργάτης της. Τίποτα περισσότερο όπως αναφέρει η ίδια.

«Ένα σούσουρο με είχε ενοχλήσει, που είχε να κάνει με εμένα και τον Λάμπρο, ότι κάτι άλλο πέρα από της επαγγελματικής μας σχέσης υπάρχει», ανέφερε μπροστά στις κάμερες η Ιωάννα Μαλέσκου, σε δηλώσεις που μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day».

«Δεν θα ‘θελα να το σχολιάσω περισσότερο. Δεν με προσβάλλει κάτι, το οποίο δεν έχει υπόσταση», πρόσθεσε και έκλεισε τις δηλώσεις της η παρουσιάστρια.

«Με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα δε δουλέψαμε τη σχέση μας, απλά ταιριάζουμε σαν άνθρωποι τηλεοπτικά» είχε αναφέρει προ ημερών η Ιωάννα Μαλέσκου σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει.