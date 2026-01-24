Μαρίλια Μητρούση: Σχεδόν τους παρακάλεσα για να με πάρουν στο καστ του «Να μ’ αγαπάς»

Η Μαρίλια Μητρούση μίλησε για τη σειρά «Να μ’ αγαπάς» στην οποία παίρνει μέρος φέτος και παραδέχτηκε ότι νιώθει τυχερή που παίζει κάθε χρόνο σε ωραίες δουλειές στην τηλεόραση.

Η κόρη του Μιχάλη Μητρούση δήλωσε ακόμα, μεταξύ σοβαρού και αστείου, ότι σχεδόν παρακάλεσε για να βρεθεί στο καστ της σειράς «Να μ’ αγαπάς». Παράλληλα η Μαρίλια Μητρούση υπογράμμισε ότι συνηθίζει να παίρνει τηλέφωνο τους cast directors και να ζητάει δουλειά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ερώτηση γιατί είπε το «ναι» στο «Να μ’ αγαπάς» η νεαρή ηθοποιός παραδέχτηκε: «Καταρχάς δεν είπα το “ναι”, σχεδόν τους παρακάλεσα. Πέρα από την πλάκα όμως, ο Γιώργος Παπαβασιλείου. Εγγύηση! Είναι ένας συγκλονιστικός σκηνοθέτης. Επιπλέον όλο το καστ που είναι όλοι τους εξαιρετικοί συνάδελφοι.

«Ήθελα σαν τρελή να κάνω καθημερινό, δεν με δυσκολεύει καθόλου και θα έπρεπε να λέμε και ευχαριστώ! Δεν θέλω να ξανακούσω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καθημερινά. Η απάντηση είναι… δόξα τω Θεώ!», πρόσθεσε η Μαρία Μητρούση.

«Αισθάνομαι ευτυχισμένη και τυχερή που παίζω κάθε χρόνο σε ωραίες σειρές, αλλά πιστεύω ότι φταίω κι εγώ γιατί το παλεύω πάρα πολύ», είπε στη συνέχεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ούτε μου έχει ανοίξει δρόμους ούτε με έχει δυσκολέψει το γεγονός ότι οι γονείς μου είναι ηθοποιοί. Ό,τι έχω κάνει το έχω κάνει μόνη μου από το μηδέν. Δεν με έχουν βοηθήσει, ούτε έχουν σηκώσει το χέρι τους να πάρουν τηλέφωνο πουθενά και ποτέ», ξεκαθάρισε παράλληλα.

«Εννοείται ότι θα πάρω τηλέφωνο να ζητήσω δουλειά! Όταν ένας cast director παίρνει 160 βιογραφικά την ημέρα, εμένα θα θυμηθεί; Συνέχεια στέλνω και ζητάω να με έχουν στο μυαλό τους», δήλωσε ακόμα με ειλικρίνεια.

Παράλληλα, η κόρη του Μιχάλη Μητρούσης και της επίσης ηθοποιού Ρουμπίνης Βασιλακοπούλου αναφέρθηκε στον καταλυτικό ρόλο των γονιών της στην απόφασή της να ασχοληθεί με την τέχνη της υποκριτικής.

Οι γονείς δεν ήταν απλά θετικοί, με τον τρόπο τους με σπρώξανε για να γίνω ηθοποιός. Από μικρή ήμουν μέσα στο θέατρο», παραδέχτηκε στην ίδια συνέντευξη η γνωστή ηθοποιός.

«Δεν με αφορά και δεν με ενοχλεί πλέον καθόλου να ασχολούνται με την προσωπική μου ζωή. Το έχω συνηθίσει! Το θεωρώ όμως λίγο προκλητικό όταν είσαι σε αυτό τον χώρο να λες “δεν αφορά η προσωπική μου ζωή”. Προφανώς και αφορά καθώς οι άνθρωποι που σε παρακολουθούν σε μια δουλειά, θέλουν να ξέρουν τα πάντα για εσένα, γίνονται fan σου και μπαίνουν στη διαδικασία να τους αφορά κι αυτό. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι αν θες κάτι να το κρατήσεις μυστικό μπορείς», δήλωσε ακόμα η Μαρίλια Μητρούση.