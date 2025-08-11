Μαρίνα Λαμπροπούλου: «Στο “Dancing With The Stars” δεν πέρασα καθόλου καλά, δε μου αρέσει να υπάρχουν κομπλεξικοί»

Μία αφοπλιστική συνέντευξη έδωσε η Μαρίνα Λαμπροπούλου, που πήρε μέρος στον τελευταίο κύκλο του «Dancing With The Stars» και αναφέρθηκε σε αυτήν την εμπειρία που δυστυχώς δεν της άφησε θετικό πρόσημο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα» του ΑΝΤ1 και στη δημοσιογράφο Κατερίνα Νινιού, η χορεύτρια και χορογράφος μίλησε και για την προσωπική της ζωή. Επίσης, η Μαρίνα Λαμπροπούλου υπογράμμισε ότι αισθάνεται ότι δεν ήταν καλή μητέρα για τα παιδιά της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στο “Dancing With The Stars” δεν πέρασα καθόλου καλά. Δε μου αρέσει να υπάρχουν τα αγκαθάκια γύρω μου, οι κομπλεξικοί. Παρεξηγήθηκε πάρα πολύ μια δήλωσή μου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και το νομοσχέδιο. Κόψανε και ράψανε τις δηλώσεις μου όπως ήθελαν, και δεν ακούστηκαν αυτά που είπα όπως ακριβώς τα είπα», δήλωσε η χορεύτρια.

Στη συνέχεια, μιλώντας για τα παιδιά της η Μαρίνα Λαμπροπούλου τόνισε: «Δεν νιώθω ότι ήμουν καλή μαμά. Τα παιδιά μας μας κάνουν καλύτερους… Λιποθυμώ στην ιδέα ενός δεύτερου γάμου ή παιδιού. Ο γιος μου δεν θα το ανεχόταν με τίποτα αυτό και σέβομαι πάρα πολύ την επιθυμία του παιδιού μου».

«Για να είναι ένας άντρας δίπλα μου θα πρέπει να ξέρει τι σημαίνει παιδί. Να είναι ο άνθρωπος που θα μου πει “πρέπει να μείνεις με το παιδί σου σήμερα, όχι μαζί μου γιατί σε έχω εγώ ανάγκη. Το παιδί σου σε έχει ανάγκη”» πρόσθεσε.