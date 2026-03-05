Μαρίνα: Στο ΥFSF έλεγαν ότι είμαι φάλτσα και ότι κουνιόμουν σαν φάλαινα, με έπιασαν τα κλάματα

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η γνωστή τραγουδίστρια Μαρίνα, η οποία έκανε λαμπρή καριέρα τη δεκαετία του 1970 στο ελληνικό τραγούδι.

Η Μαρίνα ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο την Πέμπτη (05.03.2026) και μίλησε για όλα. Η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε σε κάποια σχόλια που έγιναν για εκείνη και την ενόχλησαν σε παλαιότερο κύκλο του YFSF.

«Σε κάποια εκπομπή που ήταν ο Σταμάτης Φασουλής, με την Μαρία Μπεκατώρου που το παρουσίαζε, το Your Face Sounds Familiar, βάζουν το “Καλή καλή καλησπέρα” και το μιμείται η Βαλέρια Κουρούπη. Και ο δάσκαλος φωνητικής είπε ότι είμαι φάλτσα, η χορογράφος είπε ότι κουνιόμουν σαν φάλαινα δεξιά και αριστερά και αυτά τα έλεγαν δημόσια σ’ αυτή την εκπομπή.

Για την εμφάνιση μου, στην εκπομπή, αφού έχω γυρίσει από το βραβείο της Βουλγαρίας. Για την τότε εμφάνιση έλεγαν», επισήμανε αρχικά η έμπειρη τραγουδίστρια.

«Ακούω λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια, στο YFSF ότι είμαι έτσι και είμαι “γιουβέτσι”. Με πιάνουν τα κλάματα και βάζει ο γιος μου μια φωτογραφία στο Facebook “άφησε την παρκετέζα στο πλάι και κινείται σαν έτσι και τα λοιπά” έγραψε και σπάραξα στο κλάμα. Σπάραξα γιατί ήταν άδικο! Ήταν άδικο», πρόσθεσε.

«Και πως τα ‘φερε, όμως, η ζωή. Είναι φίλος μου ο Τζώνη Καλημέρης, ο οποίος ήταν διευθυντής τότε και τον πήρα τηλέφωνο. Έτσι και έτσι, του λέω, μετά από τόσα που έχουν γίνει στην καριέρα μου να ακούσω αυτό; Ότι είμαι φάλτσα, ότι είμαι στονάτη, ότι δεν είμαι στον ρυθμό;

Ας με πουν ότι θέλουν αλλά όχι αυτό, που ‘χω δώσει τη ζωή μου. Δες την εκπομπή την επόμενη φορά, μου είπε και στην επόμενη φορά, πράγματι, η Μαρία Μπεκατώρου ζήτησε συγνώμη», συμπλήρωσε, επίσης, η Μαρίνα στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση στην ΕΡΤ.