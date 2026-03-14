Μάρκος Σεφερλής: Είµαι ο µοναδικός αυτήν τη στιγµή που παίζονται οι θεατρικές παραστάσεις µου στην τηλεόραση

«Σε άλλες παραστάσεις χρησιμοποιούν βωμολοχίες για να κάνουν τον κόσμο να γελάσει, με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό», λέει ο Μάρκος Σεφερλής.

Ο Μάρκος Σεφερλής παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη. Ο γνωστός κωμικός μίλησε, μεταξύ άλλων, και για το μεγάλο συμβόλαιο που έκλεισε πρόσφατα με την Alter Ego Media και το Mega,

Μιλήστε µας γι’ αυτό που µας ήρθε «µπαµ», το συµβόλαιο µε το Mega.

Έγινε πρόταση από το Mega να πάρει τις παραστάσεις µου για 15 χρόνια. Τιµητική πρόταση. Mega είναι. Το µεγαλύτερο κανάλι αυτήν τη στιγµή στην ελληνική τηλεόραση. Με πολύ σηµαντικούς ανθρώπους του χώρου να το απαρτίζουν. Πολλά χρόνια, που ξέρουν τι κάνουν. Αρα λοιπόν για µένα αυτή η πρόταση ήταν τιµητική και σηµαίνει πολλά. Γιατί φαίνεται ότι αναγνωρίζεται όλος ο κόπος που έχω κάνει αυτά τα χρόνια.

Είµαι ο µοναδικός αυτήν τη στιγµή που παίζονται οι θεατρικές παραστάσεις µου στην τηλεόραση. Είναι ένα «προϊόν» οι παραστάσεις µου για όλη την οικογένεια. Σε αντίθεση µε άλλες παραστάσεις που θα έχεις δει -επειδή βλέπω ότι πας παντού-, όπου χρησιµοποιούν άλλα τεχνάσµατα για να κάνουν τον κόσµο να γελάσει. Και µιλάω για βωµολοχίες, που εµένα µε ενοχλούν πάρα πολύ.

Εγώ, βλέπεις, δεν χρησιµοποιώ ούτε µία βωµολοχία στις παραστάσεις µου, γι’ αυτό και έρχονται οικογένειες να τις δουν. Είναι κάτι που µου λέει ο κόσµος: «Ευχαριστούµε που µπορούµε να δούµε µια παράσταση µαζί µε τα παιδιά µας». Αρα λοιπόν φροντίζω να κάνω τον κόσµο να γελάσει µε άλλα πράγµατα. Με αστεία λεκτικά. Με γκαγκς. Με οπτικά. ∆ηλαδή παίζω µε το κορµί µου. Παίζω µε τις µουσικές. Παίζω µε διάφορες τεχνικές που έχω για να κάνω τον κόσµο να γελάσει.

Ετοιµάζετε κάτι για την τηλεόραση;

Στην αρχική συµφωνία ήταν να κάνουµε και µερικά πράγµατα στην τηλεόραση, αλλά δεν είναι κάτι που πρέπει να γίνει µε το µαχαίρι στον λαιµό. Ετσι κι αλλιώς, τόσα χρόνια έχω κάνει πολλή τηλεόραση κι εγώ πια θέλω τα πράγµατα να γίνονται λίγο πιο ξεκούραστα. Εννοώ, λιγότερο αγχωτικά.

Γιατί πάντα στην ελληνική τηλεόραση συµβαίνει αυτό: σου λένε την Παρασκευή «σου δίνουµε τη σειρά» και τη ∆ευτέρα πρέπει να είναι στον αέρα. Και πρέπει να έχεις φτιάξει σε ένα διήµερο σκηνικά… Εντάξει, αλλά πια νοµίζω ότι δεν θέλω να το κάνω έτσι. Θέλω να κάνω πράγµατα, να έχω τον χρόνο µου. ∆εν πιέζοµαι, δεν µε ενδιαφέρει να είµαι στην τηλεόραση για να είµαι. Σου είπα, έχω κάνει πολλή τηλεόραση.