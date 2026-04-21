Ρένος Χαραλαμπίδης, Βασίλης Μηλιώνης και Senhit καλεσμένοι απόψε του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show»

Τους γνωστούς ηθοποιούς Ρένο Χαραλαμπίδη και Βασίλη Μηλιώνη θα υποδεχτεί στο πλατό του The 2Night Show, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου την Τρίτη (21.04.2026) ενώ στην παρέα του θα είναι καλεσμένη και η Senhit, η τραγουδίστρια που θα εκπροσωπήσει φέτος το Σαν Μαρίνο στην Eurovision.

Απόψε, Τρίτη 21 Απριλίου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Ρένο Χαραλαμπίδη, που για πρώτη φορά αναλαμβάνει τον ρόλο του κριτή στο εμβληματικό show μεταμορφώσεων του ΑΝΤ1 «Your Face Sounds Familiar». Ο αγαπημένος καλλιτέχνης μιλάει με ενθουσιασμό για το project και εξηγεί γιατί ανυπομονεί για κάθε νέο γύρισμα. Τι άποψη έχει για τον Σάκη Ρουβά;

Με ποιον άλλο κριτή «δένει» περισσότερο και τι act θα έκανε ο ίδιος αν του το ζητούσαν; Στη συνέχεια, αναφέρεται στα βάρη που αποφάσισε να ξεφορτωθεί από τη ζωή του, τονίζοντας πως οι πολλές επιθυμίες είναι για τα «κορόιδα». Γιατί δεν θα ξαναέκανε τα ίδια λάθη; Τι γνώμη έχει για τη βλακεία; Τελικά… γιατί δεν παντρεύτηκε ποτέ;

Παράλληλα, μιλάει με τρυφερότητα για τους γονείς του, για τα παιδικά του χρόνια και για την ιδιαίτερη πατρίδα του στον Έβρο. Πώς ξεπέρασε το σύμπλεγμα κατωτερότητας που ένιωθε και γιατί το θεωρεί «καύσιμη ύλη» της δημιουργίας;

Ακόμα, σχολιάζει την κακή κριτική που δέχτηκε για την τελευταία του ταινία, αλλά και το κινηματογραφικό πείραμα που ετοιμάζει με τη νέα του δουλειά, «Το Κλασικό Αριστούργημα», αφού θα προβληθεί μόνο δύο φορές στη Θεσσαλονίκη. Τι λέει για τον πρωταγωνιστή Γιώργο Βουλτζάτη; Πώς προετοίμαζε αυτή την ταινία από το 1995; Ο Ρένος μιλάει επίσης για την εκπομπή του «Με τον Ρένο» στο ONE CHANNEL, αλλά και για το καθημερινό ραντεβού του στο «En Lefko 87.7» κάθε πρωί 10 με 12.

Τέλος, δηλώνει χαρούμενος που ο ρόλος του «Θανάση Καλημέρη» θα τον κυνηγάει για πάντα, αφού πλέον νιώθει πως έχει κατανοήσει το πραγματικό νόημα της ζωής.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» και τον Βασίλη Μηλιώνη, έναν από τους τρεις αγαπημένους μπαμπάδες της σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ». Πώς είναι να υποδύεται έναν νεαρό πατέρα και γιατί τον αφοπλίζει η ευαισθησία των παιδιών στο γύρισμα;

Τι μηνύματα δέχεται από μπαμπάδες που παρακολουθούν τη σειρά; Ποια στερεότυπα της πατριαρχίας προσπαθεί να αποτινάξει η σειρά; Στη συνέχεια, αναφέρεται στη συμμετοχή του στη σειρά «Porto Leone», την οποία ξεχωρίζει για τον ρομαντισμό και την ιδιαίτερη αισθητική της. Εξομολογείται γιατί ντρέπεται να λέει ότι είναι καλά και δηλώνει πως φέτος είναι χαρούμενος για τις επαγγελματικές επιλογές του.

Γιατί γκρινιάζει συνέχεια; Τι έμαθε για τον εαυτό του, όταν γκούγκλαρε το όνομά του; Θα συγχωρούσε την απιστία; Δυσκολεύεται να μάθει τις ατάκες του και ποιο κόλπο χρησιμοποιεί;

Τέλος, ο Βασίλης μιλάει για τα μελλοντικά του σχέδια, που, αν και δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμα, μάλλον θα συνεχίσουμε να τον αγαπάμε ως «μπαμπά» στις τηλεοπτικές μας οθόνες.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show» είναι και η εκρηκτική Senhit. Η φετινή εκπρόσωπος του Σαν Μαρίνο στη Eurovision εξηγεί πώς, αν και η ίδια γεννήθηκε στην Μπολόνια, είναι τιμητικό να εκπροσωπεί τη γειτονική της χώρα στον διαγωνισμό.

Αναφέρεται με περηφάνια στην καταγωγή της από την Ερυθραία και πιστεύει ότι ο κόσμος έχει λάθος εικόνα για τη χώρα των προγόνων της. Θυμάται την πρώτη της συμμετοχή στη Eurovision και εξηγεί γιατί έμεινε εκτός τελικού, ενώ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της συνεργασίας της με τον θρυλικό Boy George για το τραγούδι «Superstar».

Τι ήθελε ο Boy George να αλλάξει στο τραγούδι της; Θα εμφανιστεί στη σκηνή του τελικού; Τέλος, η Senhit ερμηνεύει το «Superstar» μαζί με την ομάδα της και ζητάει από την Ελλάδα, την οποία υπεραγαπάει, το 12αρι το καλό!