MasterChef: Απόψε η Κόκκινη μπριγάδα θα αποχαιρετήσει ένα μέλος της στη δοκιμασία αποχώρησης

Στο χθεσινό επεισόδιο του «MasterChef», την Τετάρτη (18/3) οι δύο μπριγάδες, Κόκκινη και Μπλε, ήρθαν και πάλι αντιμέτωπες σε συναρπαστικές μαγειρικές μονομαχίες, στο Τεστ Δημιουργικότητας.

Νικήτρια αναδείχθηκε η Μπλε μπριγάδα με σκορ 7-3, προστατεύοντας όλα τα μέλη της από τον κίνδυνο της αποχώρησης και ισοφαρίζοντας το συνολικό σκορ μεταξύ των δύο ομάδων σε 4-4. Απόψε, Πέμπτη 19 Μαρτίου, στο «MasterChef», η ηττημένη Κόκκινη μπριγάδα θα αποχαιρετήσει ένα μέλος της στη δεύτερη Δοκιμασία Αποχώρησης της εβδομάδας.

Ασφαλείς είναι ο Φίλιπ Βάκος, ο Ανδρέας Καλαντράνης και ο Τάσος Παυλίδης, που κέρδισαν τον πόντο στη μονομαχία τους, ο Χρήστος Μουσιάρης, ο οποίος μετά από επιλογή του αρχηγού παρέμεινε στον εξώστη, καθώς και ο Πάνος Τελάλης, ο οποίος έχει ασυλία ως αρχηγός και δεν κινδυνεύει, παρά το γεγονός ότι ηττήθηκε.

Η Φωτεινούλα Ντισνίτσα, η Μενεξιά Μαυροπούλου, ο Νίκος Ρήγας, ο Γιάννης Ανυφαντάκης, ο Γιώργος Κουρμουλάκης και ο Γιώργος Δημητριάδης, είναι οι παίκτες της Κόκκινης μπριγάδας, που καλούνται να υπερασπιστούν τη θέση τους στον διαγωνισμό!

Κάποιοι, όμως, θα αποφύγουν τη Δοκιμασία Αποχώρησης, αφού θα προηγηθεί Δοκιμασία Τελευταίας Ευκαιρίας, με μια απαιτητική Δοκιμασία Γευσιγνωσίας. Κάτω από τις καμπάνες οι υποψήφιοι θα βρουν ένα ίδιο πιάτο, το οποίο θα δοκιμάσουν με κλειστά μάτια! Στόχος τους είναι να αναγνωρίσουν όσα δυνατόν περισσότερα υλικά. Οι τρεις πρώτοι που θα κάνουν λάθος θα είναι και υποψήφιοι προς αποχώρηση.



Καλεσμένος των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, για τη Δοκιμασία Αποχώρησης είναι ο Χρόνης Δαμαλάς, ένας chef με διεθνή πορεία, σπουδές στο κορυφαίο Culinary Institute of America και εμπειρία σε βραβευμένα εστιατόρια παγκόσμιας κλάσης. Τον χαρακτηρίζει η δημιουργικότητα και η fusion διάθεση στα πιάτα του και η ιδιαίτερη αγάπη του στην ιαπωνική μαγειρική φιλοσοφία.

Ποιο μέλος της Κόκκινης μπριγάδας δεν θα επιστρέψει απόψε στο σπίτι του MasterChef 10;

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας!

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες, πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ!

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι.

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄ όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»!

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα! Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€! Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές! Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή! Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»; Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;

Συντελεστές

Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Σκηνοθεσία: Κώστας Τριπύλας

Creative Producer: Θανάσης Μητρέλιας

Executive Producer: Βασίλης Γεωργιάδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Project Manager: Στέργιος Νένες

Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Βλάχος

Culinary Consultant: Νίκος Θωμάς

Σκηνογράφος: Χριστίνα Κωστέα

Αρχισυντάκτης: Νίκος Κακαρίκας

Παραγωγός: Star

Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions