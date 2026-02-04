MasterChef: Απόψε οι τρεις κριτές υποδέχονται την καλεσμένη τους, Σπυριδούλα Καραμπουτάκη και ξεκινά η πρώτη ομαδική δοκιμασία

Η πρώτη και η δεύτερη μπριγάδα του φετινού διαγωνισμού συναντιούνται για πρώτη φορά στην κουζίνα του «MasterChef», απόψε, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου και θα φορούν, πλέον, επίσημα τα χρώματα της Κόκκινης και της Μπλε Μπριγάδας, αντίστοιχα.

Οκτώ μέλη της Κόκκινης και οκτώ μέλη της Μπλε μπριγάδας του «MasterChef», μετά και τις επιλογές των δυο αρχηγών, του Πάνου Τελάλη και του Γιώργου Αχλαδιώτη, θα «συγκρουστούν» μαγειρικά στην 1η ομαδική δοκιμασία της φετινής σεζόν! Μια δοκιμασία που θα έχει τη… φλογερή, αινιγματική και παιχνιδιάρικη υπογραφή του chef Λεωνίδα Κουτσόπουλου.

Η Μπλε και η Κόκκινη μπριγάδα θα συναντιούνται κάθε εβδομάδα αποκλειστικά στις ομαδικές δοκιμασίες, με έναν και μόνο στόχο: την απόλυτη μαγειρική επικράτηση!

Γιατί κάθε εβδομάδα η ηττημένη μπριγάδα της ομαδικής δοκιμασίας θα οδηγείται σε δοκιμασία αποχώρησης, χάνοντας ένα από τα μέλη της. Για να κερδίσουν αυτή την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ τους, οι δυο μπριγάδες θα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν στον απόλυτο βαθμό.

Οι τρεις chef κριτές υποδέχονται στην κουζίνα του MasterChef 10 την καλεσμένη τους Σπυριδούλα Καραμπουτάκη, μία από τις πιο δυναμικές παρουσίες που έχουν περάσει ποτέ από τον διαγωνισμό.

Ποια από τις δύο μπριγάδες, η Μπλε ή η Κόκκινη, θα καταφέρει να επικρατήσει μαγειρικά και να σώσει τους δύο υποψήφιούς της από τη δοκιμασία αποχώρησης;

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας!

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα.

Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες, πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ.

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι.

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι.

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»!

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα! Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€! Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές! Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!

Συντελεστές

Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Σκηνοθεσία: Κώστας Τριπύλας

Creative Producer: Θανάσης Μητρέλιας

Executive Producer: Βασίλης Γεωργιάδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Project Manager: Στέργιος Νένες

Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Βλάχος

Culinary Consultant: Νίκος Θωμάς

Σκηνογράφος: Χριστίνα Κωστέα

Αρχισυντάκτης: Νίκος Κακαρίκας

Παραγωγός: Star

Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions